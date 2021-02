Luke Evans est le cocher du remake en direct de Pinocchio de Disney

La belle et la Bête La star Luke Evans a rejoint Tom Hanks dans le prochain remake d’action en direct de Disney de leur classique animé préféré, Pinocchio. Evans jouera The Coachman, l’un des nombreux méchants notables du film, qui gagne sa vie en attirant des enfants sur Pleasure Island, où ils sont transformés en ânes et vendus au marché noir.

Luke Evans ne pouvait pas être plus éloigné physiquement du personnage animé, avec The Coachman dépeint comme un homme court et robuste, aux cheveux blancs. Il est peu probable qu’Evans subisse une transformation Christian Bale-esque pour le film, ce qui signifie que l’action en direct Pinocchio apportera des changements substantiels par rapport à son prédécesseur animé. Boardwalk Empire Selon les rumeurs récentes, la star Stephen Graham serait en considération pour le rôle, mais le studio a clairement vu quelque chose en Evans qui lui a valu le rôle de The Coachman, qui a été décrit comme « une figure sinistre et sombre qui est connue pour attirer les petits garçons à Pleasure Island où ils se transforment en ânes. «

L’action en direct prend Pinocchio devrait être réalisé par Robert Zemeckis, qui est surtout connu pour des classiques du grand écran comme Retour vers le futur et Forrest Gump. Zemeckis travaillera aux côtés d’Andrew Miano et Chris Weitz qui produisent par le biais de leur société Depth of Field, avec Weitz et Zemeckis écrivant le scénario. Aux côtés d’Evans, le seul autre membre de la distribution confirmé à ce jour est Tom Hanks, l’acteur bien-aimé devant jouer le gentil sculpteur sur bois Geppetto.

Sorti en 1940, l’animation originale de Disney Pinocchio raconte l’histoire de Geppetto, un sculpteur sur bois solitaire qui façonne une marionnette en bois nommée Pinocchio. La marionnette est plus tard animée par une fée bleue, qui l’informe qu’il peut devenir un vrai garçon s’il se révèle «courageux, sincère et altruiste». Pinocchio se lance dans une aventure à laquelle il n’est pas préparé, découvrant le côté obscur du monde, tout en étant assisté par Jimmy Cricket, sa conscience assignée. Tout comme le reste de la liste des actions en direct de Disney, la prochaine adaptation devrait suivre un scénario très similaire, avec quelques modifications apportées en cours de route.

On ne sait pas quand Pinocchio commencera le tournage et le film n’a pas encore de date de sortie. Fait intéressant, le remake de l’action en direct de Disney n’est pas la seule adaptation à l’horizon, le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro travaillant actuellement sur une version musicale animée en stop-motion de Pinocchio pour Netflix, qui devrait faire ses débuts en 2021.

Quant à Luke Evans, il devient peu à peu un incontournable de Disney. Dans la continuité de son rôle de Gaston en 2017 La belle et la Bête, l’acteur devrait reprendre le rôle dans la série préquelle Gaston et LeFou sur Disney +. La série actuellement en cours comprendra six épisodes de divertissement musical en direct, avec La belle et la Bête La star Josh Gad devrait également reprendre son rôle aux côtés d’Evans. Depuis l’annonce de l’émission, Gad s’est tourné vers les médias sociaux pour assurer aux sceptiques préquels qu’il n’y a rien à craindre et que la série en vaudrait la peine. « Luke et moi jouerons le grésillement en direct pour vous tous. Ne vous inquiétez pas. N’est-ce pas @TheRealLukevans? #BeautyAndTheBeastPrequel », écrit-il. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Pinocchio, Disney