Luke Dunphy de la famille moderne est maintenant absolument déchiré

Beaucoup de gens se sont tournés vers des choses différentes au cours de la dernière année et c’est toujours admirable quand cette «chose» est la forme physique et l’exercice.

Comme la majorité d’entre nous, Famille moderneNolan Gould s’est rendu compte que le temps d’arrêt supplémentaire le conduisait à se livrer à des plaisirs coupables, alors en représailles, il a adopté un nouveau mode de vie sain et cela a payé.

L’acteur de 22 ans, qui a joué Luke Dunphy dans l’immense sitcom américaine, estime que se mettre en forme fait partie du travail lorsqu’il s’agit de prendre sa carrière dans une nouvelle direction.

S’adressant à PEOPLE, il a déclaré: « J’ai passé six mois essentiellement en vacances. Mais j’ai l’impression qu’il est maintenant temps de décider où je veux aller avec ma carrière, et l’une des façons de le faire est de changer mon look et mon état d’esprit.

« Je travaille depuis une heure et demie chaque jour avec mon ami Michael qui est entraîneur personnel. Nous avons une configuration très cool et socialement éloignée qui m’a permis de me mettre en forme tout en étant en sécurité. Cela a été agréable.

« Surtout être au chômage en quarantaine, avoir une raison de se lever et de rester motivé. Cela a été quelque chose de très sain et positif pour moi en quarantaine. Cela a vraiment changé ma vision des choses. »

Avoir le temps supplémentaire signifiait que Nolan n'avait pas à faire une heure et demie complète, comme il l'a expliqué: « Je répartis en quelque sorte les choses tout au long de la journée. Je fais une heure de musculation tous les jours, puis 30 minutes de cardio et tronc tout au long de la journée. »

Ce n’était pas votre typique Je ferai plus d’exercice et mangerai ce que je veux. Oh non. Nolan a modifié tout son régime alimentaire.

Il a déclaré à la publication: « Je mange tellement plus sainement, même s’il y en a moins. Ce que je reçois, c’est de la nourriture vraiment saine pour vous: des protéines maigres, manger autant de légumes que vous le souhaitez et rester à l’écart de choses comme les sodas. Nourrir l’esprit, le corps, tout ça.

«Et en fait, pour moi, la chose la plus importante a été de couper l’alcool, pour moi c’est en fait très agréable. Je me sens plus lucide et j’ai écrit autant que possible, étant en cours de théâtre, en prenant toutes les mesures que je peux pour quand la pandémie sera enfin terminée, j’espère que je serai prêt à me mettre au travail. «