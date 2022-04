Luke Cage Showrunner partage sa déception à Disney en supprimant le dévouement de l’acteur

Disney s’est retrouvé sous surveillance depuis qu’il a apporté la collection Marvel Television à Disney + depuis Netflix. Alors que de nombreux fans de Marvel étaient heureux de voir l’arrivée de personnalités comme Jessica Jones, le punisseur et Casse-cou rejoignez le reste du contenu de Marvel Studios, certains n’étaient pas d’accord avec l’introduction de contenu plus violent apporté à Disney +, même avec l’ajout de nouveaux contrôles parentaux. Cependant, la suppression des dédicaces des derniers épisodes de Le punisseur et Luc Cage a vraiment provoqué l’indignation des fans, notamment pour le premier d’entre eux, qui était dédié à la mémoire de Stan Lee.

La deuxième dédicace, vue dans le dernier épisode de Luc Cage, a été faite à l’acteur Reg E. Cathey, décédé en février 2018 à 59 ans. Cathey a joué James Lucas dans la série, le père du personnage principal, et après son décès, il était juste qu’une dédicace à sa mémoire soit ajouté à la fin de ce qui est devenu la fin de la série. Cependant, tout comme l’hommage à Stan Lee, pour une raison quelconque, le petit moment, qui est important pour ceux qui ont travaillé sur la série, n’apparaît pas dans la version actuellement diffusée sur Disney+. Une personne qui a exprimé sa déception à ce sujet est le showrunner de la série Cheo Hodari Coker.

Publier sur son Compte Twitter, Coker a dit : « Je veux dire, pourquoi faire ça ? Reg E Cathey faisait partie du cœur et de l’âme de la saison deux. Nous ne nous sommes pas sentis obligés de lui dédier la saison simplement parce qu’il est mort – nous nous sommes sentis obligés parce que nous l’aimions et qu’il était une force galvanisante.





Si la suppression de ces dédicaces était une erreur, c’est quelque chose que Disney doit rectifier







Disney ayant déjà admis avoir accidentellement téléchargé une version éditée d’un épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver, qui a vu certaines scènes sanglantes être remplacées, il y a de fortes chances que la suppression des deux dédicaces soit une erreur similaire. Une chose qui soutient cette théorie est qu’une dédicace de Stan Lee incluse dans un épisode de Jessica Jones est toujours en place, et il est possible qu’en supprimant toutes les références Netflix des émissions, l’équipe de montage ait également supprimé par inadvertance les hommages.

L’essentiel est maintenant pour Disney de clarifier s’il s’agit d’une erreur et, dans ce cas, de résoudre le problème en rétablissant les deux dédicaces telles qu’elles ont été initialement présentées ou d’expliquer pourquoi les hommages ne pouvaient pas rester dans le générique des émissions. Bien qu’il y ait des raisons derrière certaines modifications apportées par Disney, qu’elles soient correctes aux yeux de tout le monde ou non, il ne semble pas y avoir de raison plausible pour que des moments comme celui-ci soient supprimés.





Ce n’est qu’un problème auquel Disney a été confronté récemment, mais c’est un problème qui aurait pu être évité ou du moins facilement corrigé; cependant, jusqu’à présent, on ne sait pas si ces dédicaces auraient dû être supprimées et si elles reviendront à l’avenir. Jusqu’à ce que cela se produise, ils vont simplement avoir encore plus de problèmes que les abonnés ont avec la façon dont Disney gère une partie de leur contenu.





