Luke Bryan raconte l’histoire de sa vie dans une nouvelle docu-série franche, « Luke Bryan: My Dirt Road Diary », qui le trouve s’ouvrir sur le chagrin qu’il a subi après la mort de ses frères et sœurs. Il a également réfléchi aux tragédies lors d’une récente conversation dimanche AUJOURD’HUI avec Willie Geist.

La superstar de la musique country, 45 ans, n’avait que 20 ans et était sur le point de partir pour Nashville en 1996 lorsque son frère aîné, Chris, est décédé dans un accident de voiture. En 2007, la sœur de Bryan, Kelly, est décédée subitement. Lorsque le mari de Kelly, Lee, est décédé d’une crise cardiaque sept ans plus tard, Bryan et sa femme, Caroline, ont accueilli les trois enfants du défunt couple.

« Quand vous commencez à parler de la perte de mes frères et sœurs et même de la perte de mon beau-frère – je veux dire, c’était mon frère, il était dans ma vie depuis que j’avais 7, 8 ans – et l’hésitation est, mon Dieu, vous ressentez presque de l’anxiété à l’idée de raconter des aspects de votre vie qui sont si tragiques », a déclaré Bryan à Geist.

« Vous vous inquiétez du fait que les gens à la maison se demandent vraiment pourquoi tant de tragédies et de choses malheureuses se sont produites dans ma vie », a ajouté le chanteur.

Pourtant, le natif de Géorgie sait que de nombreux téléspectateurs pourront se rapporter à sa douleur. En fait, il a filmé « Luke Bryan: My Dirt Road Diary », qui a été diffusé vendredi sur IMDb TV, en partie pour aider les fans à guérir de leurs propres tragédies.

« Je dois me rappeler qu’il y a des gens qui ont vécu des choses similaires à celles que j’ai vécues », a-t-il déclaré. « Et alors je raconte mon histoire sur la façon dont nous traversons cela en famille, vous priez et vous sentez que vous allez aider certaines personnes. »

En fin de compte, c’est vraiment ce que nous essayons de faire », a-t-il poursuivi. « Nous essayons simplement de raconter l’histoire de mon journal de chemin de terre. »

Au cours de son tête-à-tête avec Geist, Bryan a également joué un extrait de son nouveau single, « Songs You Never Heard », qu’il a écrit pour son défunt frère.

Se souvenir de Chris, qui était son meilleur ami et son plus grand partisan, alors qu’il travaillait sur la chanson, a ému Bryan.

« Je vais vous dire quoi. Quand vous êtes au moment d’essayer de vraiment le capturer correctement, c’est très émouvant. Parfois, les auteurs-compositeurs pleurent. Parfois je pleure », a-t-il déclaré.

Après que Bryan ait partagé la chanson avec sa femme et plusieurs amis, ils lui ont dit que cela avait également touché leur cœur.

« J’ai eu des copains de chez moi qui l’ont entendu et ils sont devenus émus », se souvient la chanteuse. « Je veux dire, quand tu es dans un camion avec l’un des garçons de ta ville natale, et qu’ils se mettent à pleurer… c’est ça l’écriture d’une chanson. »

« Mon frère n’a pas pu voir… ma carrière. Ma sœur a pu voir un segment de ma carrière, et elle a pu en apprécier une partie. Ensuite, mon beau-frère a vraiment pu voir le succès venir ensemble, et ils ont donc tous pu en faire l’expérience de différentes manières », a-t-il ajouté. « C’est un moment où vous vous dites : « Mec, comment serait-ce s’ils étaient ici ? » Mais ce n’était pas le plan. Il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions, vous savez ? «

