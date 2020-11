Luka Romero fête ses 16 ans, qui sont les autres stars du futur?

Le soi-disant « Messi mexicain » fête son anniversaire, donc sur ESPN Digital, nous présentons aux jeunes la meilleure projection pour les années suivantes au niveau international

Les débuts de Luka Romero à 15 ans avec lui Majorque Il l’a mis comme l’une des figures internationales à suivre, et ce mercredi, il aura 16 ans. Le soi-disant « Messi mexicain » a trois nationalités (mexicaine, argentine et espagnole), mais son désir est clair de jouer avec l’Argentine. Cependant, Luka Ce n’est pas le seul joyau caché du football mondial.

Actuellement, il y a des éléments jeunes remarquables disséminés à travers le monde et si certains s’établissent petit à petit et ont déjà montré leur qualité dans la compétition maximale, d’autres sont des promesses pour l’avenir qui espèrent changer le cours de leurs équipes nationales.

Puis dans ESPN numérique Nous présentons à la jeunesse la meilleure projection pour les années suivantes au niveau international:

Pays: Argentine | Équipe: Majorque

Il a fait ses débuts en Liga de España – à seulement 15 ans et 219 jours – mercredi dernier dans le match contre le Real Madrid et est l’avenir de l’Argentine, car il a même été appelé pour l’équipe U-15 et a exprimé son désir porter la chemise albiceleste.

Pays: Mexique | Équipe:Real Betis

À l’âge de 20 ans, le Mexicain joue pour le Real Betis et est l’avenir de Tricolor pour les processus de Coupe du monde suivants. Il travaille comme ailier et bien qu’il n’ait pas eu autant de minutes, en Espagne, il a laissé de bons sentiments lorsqu’il entre sur le terrain.

Pays: Norvège | Équipe: Borussia Dortmund

À tout juste 19 ans, Haaland vise déjà le prochain grand buteur européen. Après avoir brillé avec Red Bull Salzburg, il a fait le saut au Borussia Dortmund, où il a fait sa marque en Bundesliga et en Ligue des champions. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne fasse ses débuts en tant que meilleur buteur en Norvège, car on se souvient de lui pour avoir marqué neuf des 12 buts de la victoire de son pays contre le Honduras lors de la Coupe du Monde U-20 de Pologne 2019, un record dans la compétition.

Pays: Portugal | Équipe: Athlète de Madrid

Malgré sa jeunesse, il est l’une des stars du Portugal et de l’Atlético de Madrid. À 20 ans, il vise à être celui qui commande les Lusitaniens à l’avenir lorsque Cristiano Ronaldo ne sera plus dans l’équipe.

Pays: États-Unis | Équipe: Borussia Dortmund

À 17 ans, il fait partie du Borussia Dortmund et a déjà représenté les États-Unis dans des équipes mineures. À son jeune âge, il a déjà fait ses débuts en Bundesliga, où il a fait ses débuts en tant que buteur contre le Werder Brême. Il a également participé à l’UEFA Champions League.

Pays: Canada | Équipe: Bayern Munich

Il est l’une des plus grandes sensations au monde avec le Bayern Munich en raison de ses performances en tant qu’ailier et de sa grande vitesse. À 19 ans, il joue déjà pour l’équipe senior canadienne.

Pays: Angleterre | Équipe: Borussia Dortmund

A 20 ans, il fait déjà partie des plus grandes figures du Borussia Dortmund grâce à sa rapidité et son talent dont il fait preuve en tant qu’ailier. Son avenir est avec l’équipe d’Angleterre, dont il fait partie depuis ses divisions mineures.

Pays: Espagne | Équipe: Barcelone

Il est l’une des stars de La Masía et on espère que son avenir avec Barcelone catapultera l’équipe Blaugrana pour continuer à remporter des titres. A 17 ans, il représente l’équipe nationale espagnole. Ferran Torres est une autre figure de l’Espagne aujourd’hui. Le joueur de Valence a été nominé pour le Golden Boy 2020 et a été l’une des révélations de LaLiga.

Pays: Japon | Équipe: Majorque

L’attaquant du Real Madrid, actuellement prêté avec Majorque, est l’une des sensations qu’éprouvent l’équipe Merengue et l’équipe nationale japonaise, avec laquelle il commande le changement de génération.

Pays: Brésil | Équipe: Real Madrid

Également joueur du Real Madrid, l’ailier a déjà démontré ses talents sur l’aile, il a joué un rôle clé dans la reprise de la saison en Liga et il espère seulement être la prochaine référence pour l’équipe nationale brésilienne.

Pays: Italie | Équipe: AS Roma

À l’âge de 20 ans, il joue pour la Roma et l’équipe nationale italienne. Il travaille comme milieu de terrain et en Serie A, il a déjà montré sa qualité avec le ballon. Il se remet actuellement d’une grave blessure au genou.

Pays: France | Équipe: Stade de Rennes

De nationalité angolaise et française, c’est l’avenir de Le Bleus une fois qu’il a fini de s’établir avec son club, le Stadde Rennes, avec qui il a déjà fait ses débuts en Ligue 1. Sa jeunesse et son talent ont déjà suscité l’intérêt des plus grands d’Europe.

Pays: Corée du Sud | Équipe: Valence

Le joueur sud-coréen est la prochaine grande star de l’équipe asiatique à 19 ans, en passe de devenir le successeur de Son Heung-Min. Sa carrière a été en Espagne où il est une partie importante de Valence.

YOUSSOUFA MOUKOKO

Pays: Allemagne | Équipe: Borussia Dortmund

Nation au Cameroun, mais représente l’Allemagne. À seulement 15 ans, il joue pour le Borussia Dortmund et a été la cible de critiques car beaucoup doutent de son âge, pas de sa classe.

MATÍAS RAFAEL LACAVA

Pays: Venezuela | Équipe: Académie de Puerto Cabello