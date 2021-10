Luisito Rey apparaîtra-t-il dans la saison 3 de Luis Miguel ?

La vie de Luis Miguel Il a toujours été pertinent en raison de son niveau de célébrité. Cependant, ces dernières années, il a connu une croissance exponentielle grâce aux travaux présentés par Netflix à tout le monde avec Luis Miguel, la série. Sorti en 2018, il a été parmi les plus discutés grâce au travail de Diego Boneta comme lui Soleil du Mexique, mais aussi à cause de ce qui a été fait par qui était l’un des méchants les plus importants de ces derniers temps : Roi Luisito, incarné par Oscar Jaénada.

Ce jeudi, Netflix présentera la troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série. Ce sera le plus court de tous ceux publiés jusqu’à présent et comprendra un total de six épisodes. L’autre nouveauté est que contrairement aux années précédentes où les chapitres étaient publiés sur une base hebdomadaire, la production rendra tous les chapitres disponibles en même temps.

Il y a quelques semaines, Netflix a présenté l’avancée officielle de ce qui sera l’adieu de la série. Là, on a découvert que l’une des grandes rumeurs autour de cette histoire était vraie : Mariah Carey, qui a eu une liaison avec le chanteur, apparaîtra dans la saison et sera interprété par Ewen de jade, une actrice britannique. Mais ce ne sera pas la seule grande apparition.

Bien qu’on ne sache pas à combien de chapitres il participera, la réapparition de Oscar Jaénada au Luis Miguel, la série, est déjà une réalité. Dans la bande-annonce partagée, il pouvait être vu dans une courte scène pendant l’enfance du musicien. En ce sens, il convient également de noter que l’acteur qui a joué Luis Miguel dans leurs premières années, il est donc possible de penser qu’il y aura plus d’une intervention de Jaénada.

Ce qui s’est vraiment passé avec Luisito Rey

Comme le montre la première saison de Luis Miguel, la série, la vie de Lusito Rey a été marqué par la toxicomanie. Bien qu’étant l’un des meilleurs personnages de la production, les scénaristes n’ont eu aucun problème à raconter sa vie et sa mort avant de commencer le deuxième volet. Le musicien est également décédé en 1992, alors qu’il était complètement séparé de son fils en raison de la façon dont il l’avait exploité à ses débuts dans l’art.

Pour Luis Miguel, la figure centrale de sa carrière fut celle de son premier représentant sérieux, Hugo Lopez. Interpreté par César Bordon, le personnage a connu l’un des moments les plus émouvants de la série, lorsqu’un cancer en phase terminale a mis fin à ses jours. Son héritage dans la vie du Soleil du Mexique Il était si important que non seulement il ne pouvait pas être remplacé par quelqu’un avec les mêmes caractéristiques, mais il était aussi comme un père pour lui.

