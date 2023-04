Luisito Comunica est surpris à l’aéroport d’Argentine : "je suis stupéfait"

Celler Comunica Vinya Goretti 2018

Vinya Goretti est un vin rouge de l'A.O. Montsant élaboré par Celler Comunica. Ce vin est un monovariétale de Cariñena, qui se nomme Samsó dans la zone. Vinya Goretti nait à partir de vignes très vieilles, de 70 à 80 ans d'âge, qui poussent sur des sols argilo-calcaires et d'ardoise. La plantation est situé dans dans le village de Marçà, près de Tarragone, à environ 300 mètres d'altitude. La viniculture menée à bien est écologique, avec lequel on cherche à préserver et respecter les cycles naturels et ne pas utiliser des produits qui pourrait lui faire du mal. La vendange se fait manuellement, cherchant ainsi à maintenir les meilleures caractéristiques des grains de raisins avant de commencer le processus de vinification. Les sols, argilo-calcaire et d'ardoise, apportent au vin des nuances très caractéristiques.Une fois dans la cave, le raisin vendangé macère et fermente ensuite dans des dépôts de 1000 litres de capacité maximum. Durant cette phase, on réalise divers transvasement avec l'objectif d'intégrer les particules solides et liquides et homogénéiser le vin. Vinya Goretti vieillit pendant 12 mois dans des dépôts d'acier inoxydable et sur ses lies avant d'être stabilisé de forme naturelle.Celler Comunica est un projet ideal et mené à bien par les oenologues Pep Aguilar et Patri Murillo. La cave est né en 2002 et profite de l'expérience des deux associés fondateurs, qui compte plus d'un siécle d'expérience de gestion d'autres entreprises.