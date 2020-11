Luisa Neubauer présente le côté humain du changement climatique dans le nouveau podcast original de Spotify ‘1,5 Grad’ – Spotify

En 2019, Luisa Neubauer est apparu comme l’un des visages publics du mouvement mené par les jeunes pour lutter contre le réchauffement climatique, alimentant les grèves climatiques des Vendredis pour l’avenir en Allemagne. Maintenant, elle prend ses connaissances et les combine avec un appel à l’urgence, à l’autonomisation et à l’action à travers une nouvelle plateforme: le podcast.

Son nouveau podcast Spotify Original, 1,5 degré, ou «1.5 Degrees», qui a été lancé la semaine dernière, est déjà l’émission allemande numéro un sur les tableaux de tendances de Spotify. Dans chaque épisode marquant, Luisa s’adresse à des scientifiques et à des militants de premier plan qui expliquent les effets du changement climatique sur notre monde. Tout au long de l’émission, elle explore la question en profondeur avec les gens sur le terrain qui combattent la dévastation.

«La crise climatique est généralement perçue comme une crise climatique», dit Luisa. « Ce n’est pas. C’est une crise de personnes. Le climat ira bien – nous ne le ferons pas.

Pour mémoire s’est assis avec Luisa pour parler de la signification de 1,5 degré; Fridays for Future, le mouvement climatique dirigé par des jeunes; le réchauffement climatique en tant que problème social; et plus.

Comment la création d’un podcast s’inscrit-elle dans votre travail d’activisme climatique? En quoi son impact diffère-t-il d’une marche ou d’un rassemblement?

Ce que je fais, et tant d’autres, c’est me battre pour les gens et leur droit de vieillir sur une planète sûre, où qu’ils vivent. Pourtant, ce n’est pas l’histoire qui est racontée. Avec ce podcast, je voulais raconter les histoires des gens, creuser profondément. Et me permettre d’aborder la crise climatique avec curiosité et empathie. J’organise et me mobilise généralement pour des rassemblements. Espérons que ce podcast n’informe pas seulement, mais inspire les gens à prendre la crise personnellement et à commencer à se comprendre comme faisant partie de la solution.

Pouvez-vous expliquer le titre du podcast? Quelle est la signification de 1,5 degré?

1,5 degré Celsius est le compromis global qui a été fait en signant l’Accord de Paris. Sur le plan diplomatique, le fait qu’il existe un tel accord international est incroyable. C’est également là que la communauté mondiale trace la ligne en termes de destruction et de souffrance. Et c’est aussi la seule garantie pour les jeunes générations qui leur promet de vieillir sur une planète habitable. La science est très claire sur le type de zone de danger dans laquelle nous entrons une fois que nous passons 1.5. C’est pour cela que je me suis engagé à me battre, aux côtés de tant d’autres.

À quoi les auditeurs peuvent-ils s’attendre dans chaque épisode?

J’emmène des gens avec moi, je les amène à des experts, des penseurs et des militants, je les invite à notre conversation. Ce sera plus émouvant qu’un podcast scientifique, plus interactif qu’un podcast de discussion. Pour moi, ce podcast donne l’impression que les auditeurs, l’équipe et moi, aux côtés de mon invité, nous nous inscrivons à une exploration.

Qu’est-ce que les gens comprennent mal à propos du mouvement pour la justice climatique?

Eh bien, la crise climatique est une injustice gigantesque, et elle produit plus d’injustices. Lorsque nous nous demandons pourquoi exactement nous faisons cela, pourquoi nous nous battons, pourquoi nous y consacrons tout notre temps – nous parlons intrinsèquement de justice. Ceux qui sont touchés aujourd’hui, ceux qui sont en première ligne, nous les appelons MAPA (personnes et zones les plus touchées); ce sont eux qui nous rappellent chaque jour que Fridays for Future ne concerne pas tant l’avenir que le présent. Il s’agit de la menace très présente que la crise climatique fait peser sur ceux qui sont souvent négligés mais qui doivent être écoutés.

En quoi la justice climatique est-elle également une question d’égalité sociale?

La crise climatique est parfois perçue comme un problème des élites qui n’ont pas d’autres problèmes à se soucier. Ce n’est pas seulement un cadrage trompeur, mais dangereux. Alors que la crise climatique s’intensifie, elle pose de plus en plus d’injustices à ceux qui sont déjà marginalisés par la race et le sexe. S’engager dans une action climatique réelle, durable et juste est essentiel pour une véritable égalité sociale.

Que voulez-vous que les auditeurs retiennent après avoir entendu le podcast?

J’espère vraiment que les gens se demandent très honnêtement: quel est mon rôle dans cette crise? Est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux? Quelle est l’histoire que je vais raconter une fois sur l’endroit où j’étais, alors que nous savions tout ce dont nous avions besoin sur cette crise – et que nous savions également qu’il était encore temps de la combattre?

Quelles actions recommandez-vous à quelqu’un qui souhaite s’impliquer dans la justice climatique pour la première fois?

Grève climatique! Rejoignez une organisation! Parler de ça! Appelez votre politicien local à ce sujet! Faire connaitre. Mais surtout: grève climatique et croyez en vous. Tout le monde compte. Le pouvoir des gens fonctionne lorsque les gens commencent à se prendre au sérieux. C’est ce que nous vous demandons de faire.

