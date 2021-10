Luis Miguel, The Series, Saison 3 : Casting complet de la biosérie ‘Sol de México’ sur Netflix

La troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série se rapproche. Ce jeudi 28 octobre Netflix présentera le dernier volet de la biographie du « Sol de México » qui promet de dire au revoir en grand avec de nombreuses surprises et ajouts. A cette occasion, la chanteuse sera présentée dans deux chronologies, cherchant à booster sa carrière sur le marché anglo-saxon et dans l’autre, face à de nouveaux défis qui menacent tout ce qu’il a construit.

Attention aux spoilers ! Les derniers épisodes ont atteint le géant du streaming en avril de cette année après une interruption extrêmement longue en raison de la pandémie de coronavirus. Dans la deuxième saison, Luis Miguel (Diego Boneta) Il a essayé de se rapprocher de ses frères et sœurs, en même temps qu’il cherchait à établir une relation avec sa fille Michelle (Macarena Achaga). Cependant, la romance de son premier-né avec son représentant Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar) vous a laissé la porte ouverte pour vous dévoiler de nouveaux secrets la semaine prochaine.

Mais en plus de son intrigue basée sur la vie de la célébrité de renommée mondiale et sa grande exécution, cette fois la série misera sur le ajouts au casting comme sa plus grande attraction. En ce sens, huit chiffres seront ajoutés à la série. Le plus important sera Ewen de jade, une actrice britannique qui jouera Mariah Carey Et cela racontera la relation qu’il a eue avec Luis Miguel à la fin des années 90.

De même, trois artistes donneront vie à des personnages déjà connus mais dans leur version adulte. Ils seront Sebastián Zurita dans le rôle d’Alejandro (le frère de Luismi), Mauricio Abad dans le rôle de Sergio (frère cadet) et Carlos Ponce comme Miguel (meilleur ami). Enfin, ils ont été convoqués pour rejoindre le casting Plutarque Haza qui donnera vie à Humberto, Alejandra Ambrosi dans le rôle de Karla et Miguel Rodarte dans le rôle de Daniel.

Luis Miguel, la série Elle se poursuivra avec les performances des acteurs qui ont déjà défilé dans la série lors des deux premières saisons : Diego Boneta comme Luis Miguel, Juan Pablo Zurita comme Álex Basteri, César Santana comme Alex McCluskey, Macarena Achaga comme Michelle Salas, Fernando Guallar comme Mauricio Ambrosi, Axel Llunas comme Sergio Basteri et Gabriel Nonce comme Doc, entre autres.

