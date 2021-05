Luis Miguel: Lucía Miranda a révélé ce que Hugo López lui avait dit à propos de Marcela Basteri

La vie et l’œuvre de Luis Miguel il ne cesse d’étonner. Depuis la première saison de sa série en Netflix Il est sorti en 2018, de nombreux secrets sur sa carrière sont apparus. Bien qu’il ait toujours été très réservé dans sa vie privée et même professionnelle, l’interprète a pris la décision d’en dire plus sur lui ici.

Protagonisée par Diego Boneta, la série a su très bien dépeindre la relation du jeune chanteur avec son père Luis Rey et même comment il a vécu la disparition mystérieuse de sa mère Marcela Basteri. Une personne qui connaissait très bien le Soleil du Mexique était sans aucun doute son manager Hugo Lopez, joué dans la série par l’acteur argentin César Bordon. Comme raconté dans la fiction, le talent manager a déménagé au Mexique en 1976 et là il a commencé à faire carrière dans le monde de la musique.







À la fin des années 80, il commence à être le manager de Luismi, avec qui il s’entend depuis le début et devient un grand confident. À cette époque, López était marié à un jeune mannequin argentin nommé Lucia Miranda. Après sa mort d’un cancer grave en 1994, Miranda est retournée en Argentine pour tenter une nouvelle vie. Cependant, la femme vient de révéler ce qu’Hugo lui a dit juste avant de mourir sur les allées et venues de Basteri.

Ce que Lucía Miranda, la veuve d’Hugo López, a dit à propos de la mère de Luis Miguel

Luis Miguel (Photo: Getty Images)



Miranda était mariée à Hugo López lorsque la mère de Luis Miguel a disparu d’un moment à l’autre. L’animateur, d’une manière ou d’une autre, a été témoin de la façon dont le chanteur vivait à cette époque en essayant de trouver Basteri.

C’est ainsi qu’il l’a raconté dans une interview avec Radio Rivadavia d’Argentine. « Il avait 18 ans à l’époque. Il a contacté Interpol pour voir où était sa mère, pour la retrouver quand même. C’était très douloureux. »Miranda a maintenu. Pendant ce temps, interrogée sur le sort de Marcela Basteri, Miranda a évoqué ce que López lui avait dit à son sujet avant de mourir.

« J’ai ma version et ma version est qu’avant la mort d’Hugo López, il m’a dit que la mère de Luis Miguel est morte. Et il y a un livre biographique écrit par Javier Herrera, Oro de Rey. Et au chapitre 25, il dit «que Marcela repose en paix». Par conséquent, vous devez le faire. C’est un sujet très douloureux. Et bien qu’il compte, il faut le respecter, c’est un être humain. Je l’aime et je la respecte. Pour cette raison, je peux vous dire ce que m’a dit Hugo López « , a déclaré l’actrice.