Luis Miguel : l’inimitié avec Alejandro González Iñárritu

Les Mexicains ont récolté du succès dans le monde du divertissement. Alejandro González Iñárritu a gagné quatre Oscars et est respecté à Hollywood en tant que scénariste et réalisateur important. Luis Miguel Il a construit une carrière très réussie dans le monde de la musique, devenant l’un des artistes les plus appréciés d’Amérique latine. Que s’est-il passé entre ces chiffres pour qu’ils maintiennent un vrai hostilité?







Il semble que le problème entre eux se soit posé à cause d’une femme qui les fascinait tous les deux : la photographe Mariana Yazbek. Pendant l’enregistrement d’un clip vidéo de Le soleil, la jeune fille a rencontré l’artiste qui est tombée amoureuse et a commencé à la séduire dès le premier instant. Dans la série, la relation entre eux et comment Iñárritu C’est la troisième en lice qui a enterré l’amour du couple.

L’histoire derrière l’inimitié

Cependant, ce n’est pas la seule version de l’événement. Jorge « L’âne » Van Rankin, ami de Luis Miguel, s’est exprimé dans une interview et a déclaré que l’histoire est différente de celle présentée dans l’émission du géant du streaming. Luismi rencontré Marianne dans l’enregistrement du clip vidéo Quand le soleil chauffe. La chanteuse a donc flirté avec le photographe.

Ce qui est certain, c’est que Marianne avait une relation avec Le noir, comme on le sait Iñárritu, et le troisième en lice serait Le soleil et non l’équation inverse qui présentait la série de Netflix. Cette version suggère que Luismi embrassé Marianne en soirée, précisant ainsi le triangle amoureux avec Iñárritu, une forme géométrique qui fait toujours mal à ses membres.

Lorsqu’il a appris le fait, le cinéaste a décidé de mettre fin à la relation avec Marianne, et est née l’inimitié qui entretient avec le chanteur qui était le troisième en discorde lors d’une rupture qui n’a pas été scandaleuse, mais qui est aujourd’hui dévoilée grâce à la popularité de « Luis Miguel, la série » et l’attractivité générée par la vie de Le soleil chez ses followers, attentifs à chaque élément présenté dans l’intrigue de l’émission.