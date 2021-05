Luis Miguel: le souvenir de sa mère dans la série Netflix

La vie de Luis Miguel Il a été marqué par des hauts et des bas différents et plus personne ne le conteste, moins après la première de la deuxième saison de sa série biographique sur Netflix. Centrée sur son rôle de père et sur la disparition de sa mère, Marcela Basteri, cette deuxième édition rend compte de la souffrance du chanteur bien avant de devenir la légende musicale qu’il est aujourd’hui.

Malgré le fait qu’il soit l’un des artistes les plus emblématiques du monde, Luis Miguel Il s’est toujours vanté d’avoir une vie strictement privée loin des médias. Cependant, sa biographie au format série révèle des détails qui, pendant des années, ne sont restés que dans les rumeurs complètes et, en plus, elle montre également ses facettes les plus inconnues, notamment en tant que père avec Michelle.

« Hier » était le titre donné à l’épisode quatre qui était l’un des plus émouvants pour El Sol de México et ses fans. Au-delà de montrer la souffrance de l’interprète pour la santé d’Hugo López, elle a également été marquée par le souvenir de Basteri et, à son tour, par sa première approche sentimentale avec sa fille aînée.

Le rapprochement entre Luis Miguel et Michelle Salas commence dans ce chapitre. Photo: (Netflix)



Sophie, la mère de l’enfant alors âgé de moins de six ans, demande à Luismi de s’occuper de sa fille le temps d’un week-end et, à contrecœur, il accepte, ralentissant ainsi les enregistrements de sa vidéo « Hier » afin de passer plus de temps avec elle. Une fois à la maison, Michelle demande à son père de lui lire une histoire au coucher et, dans son innocence, la petite fille choisit « Les Aventures de Pinocchio » sans savoir que c’est la même histoire que sa grand-mère, Marcela, a lue à la chanteuse quand elle était petite. Tant et si bien que, quand Luis Miguel Il ouvre le livre et lit la dédicace: «pour toi, mon Soleil» que sa mère lui avait écrit, il commence à éveiller son véritable instinct paternel.

Le moment le plus important pour Luis Miguel. Photo: (Netflix)



Jusqu’à présent, ce que la série émet, c’est que l’artiste ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Basteri, bien que tout semble indiquer qu’elle est morte et enterrée dans la maison de Las Mantas, l’endroit où Luisito Rey l’a reçue pour la dernière fois. C’est pourquoi, tant pour Luis Miguel Quant à sa famille, à la suite de l’histoire chronologique de cette bande, les émotions de Marcela sont toujours à la surface.