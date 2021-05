Luis Miguel, la série: tout sur la troisième saison

Au fil des ans, Luis Miguel il se positionnait comme l’un des artistes les plus importants, non seulement au Mexique mais dans le monde entier. Sa musique, sa voix unique et sa façon d’être enchanté des locaux et des étrangers au point que ses créations ne s’éteignent pas à mesure que les âges avancent et que l’industrie de la musique continue de croître.

À tel point que Netflix a vu l’occasion parfaite dans l’histoire de sa vie de lui faire une biographie sous la forme d’une série exclusive de son catalogue. Luis Miguel, la série a créé, le 18 avril, sa deuxième saison avec deux épisodes consécutifs et, dimanche à dimanche, elle ajoutait de nouveaux chapitres qui ne laissaient personne indifférent en raison du sujet qu’ils touchent: la disparition de sa mère, Marcela Basteri .







Demain, 1er mai 2021, arrivera la quatrième tranche de cette saison, qui sera probablement pleine de moments entre Luis Miguel et sa fille, Michelle. Et, en plus, les moments dans lesquels El Sol de México a commencé avec les enregistrements de son album Bélier pourraient également être présents, reprenant ainsi sa carrière musicale et la propulsant au sommet.

Cependant, même s’il reste encore quelques semaines avant la fin de la deuxième édition, les fans du chanteur demandent déjà plus d’informations à ce sujet. C’est pourquoi, les rumeurs sur la troisième saison ont déjà commencé à inonder les réseaux et, de Spoiler, nous vous disons à quel point elles sont vraies.

Luis Miguel, la série aura-t-elle une troisième saison?

Pour le moment, Netflix n’a pas parlé d’un nouveau travail sur la vie de Luis Miguel, mais il n’a pas non plus nié tout ce qui est dit sur cette biographie. À tel point que les illusions des adeptes sont à la surface.

En fait, il y a de nombreux utilisateurs sur les réseaux, notamment sur Twitter, qui ont déjà affirmé la poursuite de cette production. Apparemment, Carla González Vargas, la productrice de Luis Miguel, la série a confirmé, à travers une vidéo en direct d’Instagram, qu’il y aura une troisième saison et qu’ils y travaillent déjà.