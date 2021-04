Luis Miguel, la série: tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison sur Netflix

La série de Luis Miguel de Netflix a généré un fort impact depuis sa création en avril 2018. L’intrigue a fait des révélations impressionnantes sur la vie de l’un des chanteurs les plus populaires d’Amérique latine et les fans étaient excités pour la deuxième saison. Cependant, la pandémie de coronavirus a retardé l’ensemble du projet et les nouveaux chapitres attendent. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’au moment de la prochaine tranche.

La première partie de la série s’est terminée avec la mort de Luisito Rey en décembre 1992. À ce moment-là, le Sol de México était déjà un célèbre chanteur international et sa carrière était en plein essor. De plus, six ans seulement s’étaient écoulés depuis la disparition de sa mère Marcela Basteri et l’artiste la recherchait toujours.

Quand a lieu le tournage de la deuxième saison de Luis Miguel?

Le tournage a commencé en février, mais un mois plus tard, il a dû être suspendu en raison de problèmes de santé. Ce n’est qu’à la fin du mois de septembre que le retour au travail a été confirmé par le voyage de César Bordón (Hugo López) au Mexique. Avec un conflit avec l’Association des acteurs à travers, les œuvres ont continué leur cours à un rythme lent.

Quels acteurs rejoindront la deuxième saison de Luis Miguel?

Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Juan Ignacio Cane (José Pérez), Teresa Ruiz (Azucena), Valery Sais (Michelle young) et Axel Llunas (Sergio Basteri young) seront être les acteurs qui seront ajoutés dans la deuxième saison.

Quand a lieu la deuxième saison de Luis Miguel?

Le 21 mai, à travers une vidéo Instagram, Diego Boneta a annoncé que les nouveaux épisodes seraient prêts en 2021. Enfin, le 23 février, Netflix a officiellement confirmé que le 18 avril 2021 les tout nouveaux chapitres seront disponibles.







Quel sera le sujet de la deuxième saison de Luis Miguel?

Cette saison, il explorera les difficultés rencontrées par Luis Miguel pour équilibrer sa vie familiale et professionnelle. Il se déroulera dans les années 90 et au début des années 2000, avec la grande explosion de sa notoriété et de la relation du chanteur avec sa première fille, Michelle Salas.

Quels changements Luis Miguel subira-t-il en raison du coronavirus?

« Je sais que les scripts sont en cours de réécriture en pensant précisément à trouver un récit qui nous permette de revenir au tournage. Luis Miguel est de l’époque, c’est-à-dire que vous n’allez pas mettre Luis Miguel avec un masque et à quatre mètres du fille avec qui il est. avoir une conversation « a déclaré la réalisatrice Natalia Beristáin dans une interview accordée au magazine Cine Premiere en juillet.