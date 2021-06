« Luis Miguel, la série » Saison 3: date de première sur Netflix, histoire, acteurs, personnages et tout

La deuxième saison de « Luis Miguel, la série»Terminé le dimanche 30 mai 2021 et bien qu’il ait montré plus de détails sur la vie d’El Sol de México, il est clair que ce n’est pas la fin de son histoire, donc un troisième volet servirait à répondre aux questions et aux mystères qui restait en suspens.

Pour l’instant, Diego Boneta, l’acteur chargé de jouer le célèbre chanteur, a confirmé, via les réseaux sociaux, que le biopic de Netflix aura une troisième et dernière saison. La nouvelle a provoqué un tollé parmi les adeptes de «El Sol» qui attendent avec impatience plus de détails sur sa vie.

L’acteur de 30 ans a partagé une image dans laquelle il peut être vu sur scène avec un fond sombre et un seul coup de projecteur sur son personnage, qui porte une chemise noire à manches longues et le pantalon d’un costume charro.

«Vous partez parce que je veux que vous partez. Mais ne vous inquiétez pas, le Soleil reviendra pour la troisième et dernière fois. #LuisMiguelLaSerie », a écrit Diego Boneta sur son compte Instagram.

C’est l’image que Diego Boneta a partagée sur ses réseaux sociaux (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE «LUIS MIGUEL, LA SERIE»?

À la fin de la deuxième saison de « Luis Miguel, la sérieLuismi a complètement ruiné sa relation avec Erika et sa fille Michelle, en refusant d’avouer publiquement sa paternité. En revanche, la romance de Michelle Salas avec Alejandro Asensi, le meilleur ami et manager du chanteur mexicain nationalisé, se dévoile grâce à quelques photographies.

Par conséquent, le troisième volet se concentrera probablement sur les problèmes du chanteur avec sa fille, ses autres relations amoureuses, avec Mariah Carey ou Aracely Arámbula, et les demandes millionnaires auxquelles il a été confronté au cours de la dernière décennie.

Aracely Arámbula apparaîtra-t-il dans les nouveaux épisodes? En 2007, Luis Miguel était en couple avec l’actrice Aracely Arámbula et ils ont eu un fils. Cependant, le protagoniste de « La doña » a menacé de poursuivre si elle ou ses enfants sont mentionnés dans la série de Netflix.

Parmi les procès auxquels le célèbre chanteur a dû faire face, il y a l’avocat William Brockhaus, qui l’a accusé de payer ses honoraires; celui du chanteur Alejandro Fernández, qui l’a dénoncé pour avoir annulé une tournée commune; et celui de Warner Music, avec qui il a dû enregistrer quatre albums.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE »

La troisième saison de « Luis Miguel, la série»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE »

Diego Boneta comme Luis Miguel en tant que jeune homme et adulte

Juan Pablo Zurita comme Álex Basteri

Cesar Santana comme Alex McCluskey

Lola Casamayor comme Matilde

Pilar Santacruz comme Sophie

Gabriel Nuncio comme Doc

Macarena Achaga en tant que Michelle Salas

Fernando Guallar comme Mauricio Ambrosi

Axel Llunas comme Sergio Basteri

Pablo Cruz Guerrero comme Patricio Robles

Teresa Ruiz comme Azucena

Juan Ignacio Cane comme José Pérez

À la fin de la deuxième saison, Daisy Fuentes, une journaliste de MTV qui fut pendant un certain temps la partenaire du chanteur, apparaît. (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «LUIS MIGUEL, LA SÉRIE» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La troisième saison de « Luis Miguel, la série« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais la rumeur circule parmi les fans selon laquelle le nouvel opus pourrait sortir cette année.

Cependant, par divers moyens, des informations ont été divulguées selon lesquelles elles sont déjà filmées et prêtes à être diffusées par la plate-forme. Il est supposé que l’événement pourrait avoir lieu en Octobre 2021.