« Luis Miguel, la série »: qui est Paola dans la vraie vie

Luis Miguel Il n’est pas seulement connu pour sa musique, mais aussi pour sa vie intime. Mariana Yazpek, Issabel Camil et Aracely Arámbula ne sont que quelques-unes de ses amours les plus célèbres, mais pas les seules, et dans le troisième chapitre de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série« , l’actrice Fatima Molina, connue pour son travail sur le feuilleton « Te acuerdas de me », est apparue comme l’une de ces conquêtes.

Dans les années 90, après s’être séparé de Camil et avoir abandonné la recherche de sa mère, Marcela Basteri, Luis Miguel a décidé de se consacrer entièrement à sa carrière et à sa famille, bien que sans grand succès en ce qui concerne ses frères et sa fille. Parallèlement, il entreprend une histoire d’amour occasionnelle, même avec des personnalités médiatiques.

Alors, qui est Fatima Molina au « Luis Miguel, la série« ? Le personnage du chanteur est également présenté comme « Paola », mais en réalité il s’agit de Patricia Manterola, avec qui le «Sol de México» a eu une relation amoureuse dans les années 90.

Patricia Manterola est apparue sous le nom de ‘Paola’ dans « Luis Miguel, la série » (Photo: Netflix)

LUIS MIGUEL ET PATY MANTEROLA

Alors que le nom de Patricia Manterola Il n’est jamais révélé dans la série, certains indices confirment qu’il s’agit du membre rappelé de Garibaldi.

Quand Alejandro interroge son frère aîné sur sa conquête actuelle, il dit: «Comment ça va avec ce vieux … «tout le monde aime la banane»?« , Qui est un couplet de » Banana « , une chanson populaire du groupe que l’actrice a également rejoint entre 1986 et 1994.

Dans le troisième épisode de la deuxième saison de la série, intitulé ‘Suave’, Luis Miguel commence sa relation avec « Paola » peu de temps après sa séparation définitive d’Erika, le vrai nom d’Issabela Camil, dont il se distancie lorsqu’il se consacre pleinement à la recherche de sa mère.

Selon la fiction, leur relation est assez passionnée et survient au milieu de la tentative de Luis Miguel se réconcilier avec sa fille, Michelle Salas, et de renforcer sa relation avec ses frères Alejandro et Sergio Basteri. Bien sûr, le chanteur échoue dans les deux sociétés.

Au moins dans la série, Manterola accompagne Luis Miguel à Viña del Mar et est conscient de la rivalité entre son partenaire et Cristian Castro, dont il plaisante même à la gêne de l’interprète.

QUI EST FÁTIMA MOLINA?

Fatima Molina est une actrice et chanteuse mexicaine, connue pour son travail dans « Te acuerdas de me » et « La doña ». De plus, pour quelques histoires compliquées: la mort de ses parents et la plainte qu’elle a déposée après avoir été victime de discrimination en raison de sa race.