Luis Miguel, la série : quels événements réels Netflix prendra-t-il et lesquels sautera-t-il dans la saison 3

Netflix

La première de l’ultime saison de la série du chanteur approche sur la plateforme et on vous dit ici combien de réalité il y aura dans les épisodes.

+ Bande annonce de Luis Miguel 3

+ Premières pour le week-end

© NetflixLuis Miguel, The Series: Quels événements réels Netflix prendra et lesquels sautera-t-il dans la saison 3.

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première de la troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série sur le service de diffusion en continu Netflix, étant l’une des sorties les plus attendues en octobre. Il y a un peu plus d’un mois la date de sortie était connue, qui sera la 28 octobre, puis la bande-annonce complète a été présentée et il reste maintenant à savoir de quoi parleront les derniers épisodes. Y aura-t-il plus de fiction que de réalité ?

C’est ce que dit le synopsis officiel des derniers chapitres, selon la plateforme : « La troisième et dernière saison arrive avec de nouveaux personnages, et l’histoire continue de se dérouler à deux époques différentes. Dans l’une, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah (Jade Ewen). l’autre, fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale ».

+ Ce que nous verrons et ce qui ne l’est pas dans Luis Miguel 3

Lors de la sortie du premier teaser, la publicité s’est concentrée sur Mariah Carey, qui sera interprétée par Jade Ewen. Elle et Micky ont eu l’une des romances les plus passionnées des années 90, après qu’elle a demandé à le rencontrer en 1998 et que ses représentants ont organisé un rendez-vous où l’amour est né. Bien que la relation n’ait duré que trois ans, à ce jour, ses fans se souviennent de lui comme étant le plus médiatique.

Un autre problème qui sera présent avec force sera de savoir comment il a atteint le fond avec vos problèmes financiers et poursuites judiciaires pour les ruptures de contrats que vous avez reçus. En fait, dans l’avant-première, nous voyons qu’il est détenu aux États-Unis et que son avocat y apparaîtra, joué par Plutarco Haza. « Beaucoup de choses vont être révélées que même, en les lisant, j’ai été impressionné que quelqu’un puisse être balconné de cette façon », a assuré l’acteur.

Aussi enrichissante que puisse être son apparition dans la série, Netflix omettra la figure d’Aracely Arámbura, ex-femme du Soleil et mère de deux de ses enfants, puisque c’est elle qui a renoncé à tout type de proposition depuis le début. Rappelons qu’au total la saison finale sera composée de six épisodes, pour lesquels on n’aurait pas plus de romances de l’époque, comme celle de Brigitte Nielsen ou Salma Hayek, aussi bien que ni l’avenir de sa relation avec son frère Sergio, dont il s’est éloigné il y a quelque temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂