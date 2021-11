Luis Miguel, la série : le baiser entre Mariah Carey et le Soleil du Mexique qui s’est improvisé

Luis Miguel, la série atteint son objectif : depuis sa sortie sur Netflix il y a des années, une bonne partie des utilisateurs latino-américains en ont appris un peu plus sur l’histoire du Soleil du Mexique. Sa musique et ses relations sont rapidement devenues les condiments parfaits d’un roman où fiction et réalité se confondent sans cesse. Mais s’il y a quelque chose à prendre pour sûr, c’est sa relation avec Mariah Carey.

Dans le dernier opus, sorti il ​​y a moins d’une semaine sur la plateforme de streaming, l’une des femmes les plus pertinentes de la musique est apparue. Comme il s’est passé, Luis Miguel et Mariah Carey ont eu une relation amoureuse: après avoir mis fin à son mariage avec devise de Tommy (maintenant mari de Thalie), voulait rencontrer le chanteur du moment. Un rendez-vous organisé par leurs managers a réussi à créer l’amour et à former l’un des couples les plus mémorables.

En ce sens, la production de Luis Miguel, la série a convoqué l’actrice et chanteuse Ewen de jade se mettre dans la peau de sa plus grande inspiration. C’est ce qu’a démontré l’artiste britannique de 33 ans sur ses réseaux sociaux : « Ce n’est pas tous les jours que vous avez l’opportunité d’agir comme votre idole. Je n’ai pas de mots, seulement une gratitude infinie”. Et il a ajouté : «Mon idole absolue, la raison pour laquelle je chante et ma plus grande inspiration. Sa force, son talent et sa foi sont inégalés. Quelle reine absolue !”.

Avec beaucoup de respect, Ewen a décidé de composer ce personnage marquant de la saison dernière. Mais en plus, il a été encouragé à raconter une anecdote très drôle en dialogue avec Netflix. Sur la scène dans la voiture où ils s’embrassent, il raconta : «C’était la première fois que je voyais Diego Boneta. Ils m’ont donné quelque chose que nous appelons un ordre de tournage et ce sont de petites versions des scènes imprimées. Ils n’avaient toujours pas pu les imprimer en anglais et je ne parle pas espagnol”.

L’actrice a poursuivi : « Humerto Hinojosa, réalisateur de la série, a déclaré: « Je pense que dans le script, il n’y avait pas trop de scènes entre Luis et Mariah dans leur phase de lune de miel. Passer un bon moment et avoir l’air très amoureux. Alors je vais avoir besoin de ça improviser‘. Et j’ai accepté”. Après avoir fait parler naturellement Boneta et Ewen, il compta jusqu’à cinq et dit : « Action, baiser« . Les Britanniques concluent : « Nous venions de nous rencontrer, nous n’avons pas eu l’occasion d’avoir une conversation. Nous sommes allés directement au baiser et c’était très étrange”.

