Luis Miguel, la série : l’argent incroyable que Diego Boneta a collecté

Luis Miguel est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes hispanophones les plus reconnus au monde. Grâce au succès qu’il a acquis, les musiciens de toute l’Amérique ont eu plus de facilité à entrer sur le marché international. Il a joué avec des artistes tels que Michael Jackson, Céline Dion et Frank Sinatra, entre autres.. Mais bien sûr, il n’a pas seulement captivé le public pour son talent sur scène mais aussi pour la vie qu’il mène depuis son plus jeune âge.

L’enfance et l’adolescence du ‘Sol de México’ ont été très compliquées : Il a dû faire face aux demandes de son père Luisito Rey et aussi avec la disparition de sa mère Marcela Basteri. Ce que l’on savait de cette dernière, c’est qu’elle s’est rendue à Madrid en 1986 pour rencontrer son mari et que la chanteuse la cherchait partout, bien qu’elle n’ait jamais révélé les détails du rapport, c’est donc tout un mystère.

Diego Boneta, acteur qui a joué Luis Miguel dans la série Netflix. Photo : Netflix



Oui, Luis Miguel a eu une vie cinématographique. Pour cette raison même, Netflix a vu l’opportunité de faire une belle affaire et lui a offert la possibilité de faire une série sur sa vie. Le musicien a accepté de raconter une partie de son histoire, en échange d’une somme d’un millionnaire, soit environ 15 millions de dollars, et a décidé de faire plusieurs révélations.







Combien d’argent Diego Boneta, un acteur qui a joué pas moins que Luis Miguel, a facturé :

L’acteur Diego Boneta était très exigeant lors des négociations avec Netflix pour définir votre salaire. D’après ce que dit le site d’information Le temps, L’acteur a gagné entre 100 000 € et 175 000 € pour la première saison pour avoir joué le rôle de Luis Miguel. Une vraie fortune.

D’autre part, et d’après ce que l’on pourrait savoir, Boneta a reçu un bien meilleur salaire pour la deuxième saison de la série de Luis Miguel, qui dépasse 175 000 € par rapport au versement précédent. Pourtant, Netflix n’a pas confirmé le chiffre officiel.