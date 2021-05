Luis Miguel, la série: la véritable histoire du clip vidéo d’Ayer

Comme tous les dimanches, à partir du 18 avril, ils sont de la série des Luis Miguel sur le service de streaming Netflix. Le quatrième épisode vient d’arriver, après les trois que nous avons déjà eu, qui nous ont apporté des moments plus uniques dans la vie du chanteur, sur sa carrière et sa famille. Le chapitre d’aujourd’hui a laissé des événements plus importants, mais nous nous concentrerons ici sur ce qui était le clip vidéo controversé d’Ayer. Que s’est-il vraiment passé?

« Hier » L’épisode d’aujourd’hui a été appelé, en référence à la chanson emblématique de son album Aries. Cela dit son synopsis: « Micky a du mal à terminer le tournage de son clip Ayer pour passer du temps avec Michelle. Des années plus tard, père et fille font face à de nouveaux défis ». Comme nous l’avons déjà vu, il ne se concentre pas uniquement sur votre carrière professionnelle, dans l’intimité on en apprend plus sur sa relation avec sa fille.

Le chapitre commence par la recréation du clip vidéo, avec une discussion ultérieure avec son manager et le producteur, dans lequel Patricio Robles pose qu’il semble démodé, Pour ce que pense qu’ils devraient tout recommencer, malgré le fait que l’album est sur le point de sortir et qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent. Finalement ils décident d’en faire une version totalement différente, mais marquant toujours le budget et que la presse ne découvre pas.

Dans la fiction, ils montrent que tout devient incontrôlable en raison de commandes excessives pour le nouveau projet et c’est plus cher qu’on ne l’imaginait, ce qui s’est produit dans la vraie vie, car il n’y avait pas deux vidéos, sinon trois, dirigé par Benny Corral, Rubén Galindo et Gustavo Garzón. Pour le troisième, des choses comme le cheval mentionné dans l’épisode ont été pensées, mais officiellement le résultat était différent.

Enfin ce que nous avons vu et que nous connaissons tous comme la vidéo officielle Cela a fini par être un clip vidéo hybride entre les versions de chacun des réalisateurs, avec les plans de Micky à l’intérieur avec la pluie et l’ombre d’un aigle.. On ne sait pas exactement combien d’argent ils ont dépensé, mais étant donné qu’il y avait trois cinéastes différents, avec leur vision et leurs commandes, ils ont dépensé beaucoup d’argent qu’ils n’avaient pas l’intention d’utiliser.







La vérité à la fin de tout au-delà de ce qui a été dépensé pour la vidéo d’hier, qui, dans la série, est accompagnée de Michelle, c’est que L’album du Bélier a été l’un des plus réussis de la carrière de Luis Miguel, se vendant à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde, en plus de passer plusieurs semaines sur les principales listes des États-Unis, du Mexique et de l’Amérique latine.