« Luis Miguel, la série » : la fin de la saison 3 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La troisième et dernière saison de « Luis Miguel, la série« Disponible sur Netflix à partir du 28 octobre 2021 et de la même manière que dans les précédents opus, l’histoire continue de se dérouler en deux époques différentes. Dans l’un, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah Carey (Jade Ewen).

Alors que, dans l’autre, il fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale. Les nouveaux épisodes se concentrent également sur les moments les plus sombres de la vie du chanteur, tels que son éloignement de son frère cadet, ses excès, ses problèmes financiers et ses poursuites par défaut.

Ce dernier fait arrêter le ‘Sun’ à Los Angeles en 2017 après avoir perdu un procès civil contre son ancien représentant William Brockhaus, comme le montre la fin du premier chapitre du dernier opus de « Luis Miguel, la série”.

Mariah Carey et Luis Miguel lors de leur premier rendez-vous dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE » ?

Bien que son meilleur ami Miguel Alemán Magnani l’aide à résoudre le problème, Luismi doit toujours payer sa dette, ce qui le laisse presque en faillite. Bien qu’il accepte de vendre la plupart de ses propriétés, cela ne suffit pas, alors le petit-fils de l’ancien président du Mexique propose de faire une série sur sa vie.

Au début, le chanteur a refusé d’exposer les détails de sa vie privée, mais après que les rumeurs aient atteint la presse et étant donné la possibilité que d’autres en profitent pour faire des biographies non autorisées, il décide d’accepter le projet de Netflix.

Dans une autre chronologie de l’histoire, à la fin des années 90, Micky a commencé une relation avec Mariah Carey, mais les différences culturelles, la jalousie et d’autres conflits ont amené le couple à se distancer, qui a même essayé de faire un duo.

En revanche, une accusation de plagiat fait dérailler la première de son album tant attendu. Alors que Luis Miguel parvient à un accord avec Alejandro McCluskey, Patricio Robles continue de voler de l’argent à Luismi et entend enfin lui tenir compagnie.

Cependant, grâce à l’intervention de Mauricio Ambrosi, Micky découvre les pièges de Patricio et parvient à l’affronter, bien que cela signifie perdre son dossier en anglais.

Le père de Patricio Robles l’a forcé à rendre son entreprise à Luis Miguel (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LUIS MIGUEL, LA SÉRIE » ?

Après s’être débarrassé de Patricio, Micky choisit Mauricio Ambrosi comme nouveau manager et nomme Joe son tour manager. De plus, il décide de reprendre sa carrière avec la chanson ‘La Bikina’, l’une des chansons les plus connues de l’artiste.

Dans le dernier chapitre de « Luis Miguel, la série», Le chanteur essaie d’arranger les choses avec sa fille, il s’excuse de l’avoir cachée, de ne pas être dans les moments importants de sa vie et de sa réaction lorsqu’il a découvert sa romance avec Mauricio, mais Michelle le rejette. Cependant, si vous assistez au concert de votre père.

Pourquoi Sergio s’est-il éloigné de son frère ? Au cours de la troisième saison de la biosérie, il est montré que, alors que Luismi couvrait les dépenses de son jeune frère, il ne passait pas de temps avec lui. A chaque fois qu’ils se mettaient d’accord sur un rendez-vous, l’interprète de « La inconditionnelle » le laissait planter.