Luis Miguel, la série continue de fâcher son environnement

Dans de nombreux cas, faire une série biographique sur une personne sans avoir l’autorisation correspondante peut poser certains problèmes et la Couronne en est la preuve claire. Cependant, il existe d’autres exemples tels que le dernier de Netflix qui raconte la vie exacte de Luis Miguel, qui, selon ce que la plate-forme a rapporté, est entièrement d’accord avec ce qui est capturé sur le petit écran et, en fait, il a lui-même supervisé que c’était la bonne chose à faire.

C’est que, Luis Miguel Il a toujours été très méfiant à l’égard de sa vie privée et, pour éviter les spéculations, il s’est mis en charge de ce blockbuster au point qu’il a fait des recommandations à son interprète, Diego Boneta. Cependant, ce qui est raconté dans la série n’est qu’une version des événements et, comme le dit le dicton, « il faut toujours écouter les deux cloches » donc, maintenant, certaines personnes autour de l’artiste étaient très ennuyées par le dernier épisode.







L’un d’eux est Matías McCluskey, le vrai fils d’Álex McCluskey (César Santa Ana) qui est venu défendre son père en affirmant que ce qui a été capturé dans cette bande n’est même pas proche de ce qui s’est réellement passé. « Le rôle de mon père dans la vie de Luis Miguel. Cela m’amène à dire que tout ce qui s’est passé dans le septième chapitre de la deuxième saison n’a rien à voir avec la réalité« , A-t-il commencé à dire dans une interview pour le programme De première main.

César Santa Ana dans son rôle d’Álex. Photo: (Netflix)



Les paroles de Matías font référence au fait que L’avant-dernier épisode de la série a montré qu’Álex et El Sol de México ont rompu leur relation professionnelle après que le manager ait tenté de représenter Laura Pausini. « Ils ont déshonoré la mémoire de la famille de cette manière et mis mon vieil homme dans un endroit très inconfortable»A déclaré McCluskey, qui suit aujourd’hui le chemin de son père.

À son tour, très indigné, le requérant a déclaré qu’il travaillait également pour Luismi et que, d’après ses souvenirs, « ces dix ans entre eux (Hugo López, Micky et Álex) ont été sensationnels». Mais, à son avis, « alors vous voyez la chute artistique et musicale de Luis Miguel, il n’avait pas la même force qu’à l’époque où il les avait». Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a également assuré que « il y a des gens très ennuyeux et indignes qui sont personnifiés par des noms et des prénoms qui n’ont rien à voir avec la réalité».

Cependant, ce qui dérangeait le plus le jeune McCluskey, c’était la façon dont son père était décrit: «la seule chose à laquelle mon père ressemble dans la série, c’est son nom, tout le reste n’a absolument rien à voir avec ça: il n’était pas grossier, il n’a jamais dit une insulte de sa vie, il n’a jamais fumé ni bu d’alcool. Je ne comprends pas pourquoi il l’a dépeint comme ça« , Il a dit. Et, avec ces mots, la famille du manager en est une autre qui ajoute aux inconvénients pour Luis Miguel, la série suit à la fois Michelle Salas et Paty Manterola.