« Luis Miguel, la série »: comment était sa relation avec Hugo López dans la vraie vie

Dans ‘Te Extraño’, cinquième chapitre de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série», La douleur d’El Sol a été décrite lors de la perte de son entraîneur, ami et deuxième père, Hugo López (César Bordón). L’épisode précédent du biopic Netflix a montré la détérioration de la santé du représentant et les raisons qui l’ont conduit à cacher sa maladie.

Hugo Lopez Il est décédé d’un cancer du côlon en 1993 et ​​Luis Miguel a appris la maladie de son manager à peine 14 jours avant la mort de l’Argentin. Mais comment était la relation de Luismi avec son représentant dans la vraie vie?

En bref, c’est Hugo qui a soutenu Micky dans son émancipation de Luis, est devenu un deuxième père, l’a conduit à des succès tels que « La Inconditionnel », lui a dit que son père était mourant dans un hôpital de Madrid et l’a aidé à rester frère cadet Sergio.

HUGO LÓPEZ ET ‘LE SOLEIL DU MEXIQUE’

Hugo Lopez C’était un représentant argentin et un homme d’affaires qui est arrivé au Mexique avec sa femme, la célèbre mannequin argentine Lucía Miranda, dans les années 1980. Un an plus tard, il a rencontré Luis Miguel.

Lorsque le chanteur a découvert le détournement de fonds et la mauvaise gestion de son père, il s’est tourné vers Hugo pour obtenir de l’aide, et depuis lors, il est devenu son manager. Avec le représentant, le «Sol de México» a sorti des albums tels que «Busca una mujer» (1988), «20 años», «Romance» et Bélier ».

« Hugo aimait Micky comme un père, le conseillait et était une personne qui le prenait, il lui accordait beaucoup d’attention et Luis Miguel était comme son fils », a déclaré Lucía Miranda dans une interview pour Ventaneando.

Dans une interview accordée à Teleshow en mai 2018, la veuve de López a déclaré: «Au début de 1993, mon mari a découvert qu’il avait un cancer du côlon. Son père était mort trois ans auparavant de la même maladie … Il m’en parle, et à son tour m’interdit de le dire: il ne pouvait même pas le dire à sa mère. Hugo était une personne très personnelle dans sa façon de penser. Il n’a même dit à personne à Televisa, où il était directeur, encore moins à Luis Miguel. «

Hugo López, représentant de Luis Miguel, est décédé en décembre 1993 d’un cancer du côlon (Photo: album personnel de Lucía Miranda)

Lucía Miranda a également déclaré que Luis Miguel Il a appris la maladie d’Hugo López lorsque l’Argentin a été hospitalisé pour des complications d’un cancer du côlon. «14 jours avant sa mort. Ce jour-là, je ne l’oublie plus. Il a été admis au centre médical ABC, au Mexique, et Luis (Luis Miguel) est allé lui rendre visite. Hugo a toujours inventé différents problèmes de santé pour justifier ses rechutes. Ce jour-là, quand il l’a vu, comme si de rien n’était, Hugo lui a dit: « Maintenant tu vas voir tout ce que nous allons faire, nous allons enregistrer un nouvel album, nous allons faire une tournée internationale … » . Et il lui a parlé, et il a dit… Luis Miguel l’a regardé et ses larmes sont tombées, comme pour dire «Oui, Hugo, oui, oui…» ».

«Je n’oublie pas ces larmes quand je quitte la pièce. Luis Miguel frappait les murs et disait: «Putain, cette putain de maladie cancéreuse! Comment cela peut-il m’arriver avec Hugo maintenant? », A-t-il ajouté.

Le manager est décédé alors que le chanteur était en tournée en Amérique du Sud. «Après sa mort, la vie de Luis Miguel a changé. Hugo l’a toujours contenu, il l’a beaucoup conseillé car il était très paternel avec lui », a déclaré Miranda à l’émission mexicaine« De primera mano ».