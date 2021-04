« Luis Miguel, la série »: ce qu’il faut retenir avant de regarder la saison 2

Après presque trois ans à compter de la fin de la première saison de « Luis Miguel, la série», Netflix sortira enfin le deuxième opus, le 18 avril 2021, et promet de résoudre les principales questions laissées par les treize chapitres.

Cependant, compte tenu du temps écoulé, il est normal que les téléspectateurs ne se souviennent pas de chacun des problèmes en suspens. Bien sûr, les fans ne manqueront pas de savoir où se trouve la mère du Sol de México, mais ce n’est pas le seul problème à résoudre.

Par conséquent, nous vous disons tout ce dont vous devez vous souvenir avant de regarder la deuxième saison de « Luis Miguel, la série».

LA MORT DE LUISITO REY

Après avoir exploité son fils, l’avoir séparé de sa mère, lui avoir volé de l’argent, Luis Rey (Óscar Jaenada) est décédé à la fin du premier versement. Quand Luis Miguel est allé le voir à l’hôpital avec l’espoir de lui dire la vérité sur Marcela Basteri (Anna Favella), il a seulement réussi à dire: «Vous savez déjà où il est», qu’est-ce que cela signifie?

« Si vous avez un peu d’amour pour moi, je vous prie de me dire où il se trouve », dit Luismi à son père (Photo: Netflix)

LE DERNIER MAL DE LUIS REY

Avant de mourir, le père de Luis Miguel fait jurer à son frère Tito (Martín Bello) qu’il ne révélera jamais rien sur Marcela, c’est-à-dire qu’il sait où est l’ex-femme de Rey ou du moins il sait ce qui lui est arrivé.

Apparemment dans la bande-annonce de la deuxième tranche de « Luis Miguel, la série», Le chanteur mexicain essaie de faire avouer tout à son oncle et quand il refuse, il le frappe.

Tito dira-t-il la vérité à Luis Miguel? (Photo: Netflix)

LA RENCONTRE ENTRE MARCELA ET LUIS

La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Marcela, c’était lorsque Luis Rey l’a convoquée à Las Matas, lui faisant croire qu’il verrait son fils, mais en réalité, il voulait seulement qu’elle signe un nouveau contrat pour Luis Miguel (Diego Boneta), car à ce moment-là l’artiste était encore mineur et avait besoin de l’autorisation de ses parents.

Que s’est-il passé lors de cette rencontre entre Luis et Marcela? (Netflix)

LE RAPPORT DU MOSSAD SUR MARCELA

Après la mort de Luis, Hugo López (César Bordón) apparaît à l’hôpital avec des nouvelles de l’endroit où se trouve Marcela, apparemment le Mossad l’a trouvée. Le manager de Luismi ne peut que dire: « Ils ont retrouvé votre mère » mais les détails du reportage seront révélés lors de la deuxième saison.

Que révèle le rapport du Mossad sur Marcela? (Photo: Netflix)

MALADIE DE HUGO LÓPEZ

Vers la fin du premier opus de la série Netflix, Hugo López, le manager de Luis Miguel a subi des études pour savoir s’il a un cancer, donc sa santé sera un problème important dans les nouveaux épisodes. De plus, à l’avance on voit qu’un autre personnage tentera de remplacer Hugo.

L’état de santé d’Hugo sera compliqué lors de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série » (Photo: Netflix)

LE ROMANCE DE LUIS MIGUEL ET ERIKA

Luis Miguel et Erika Camila Sodi) ont commencé à se rapprocher dans les derniers chapitres de la première saison, mais peu de temps après, des problèmes sont survenus, qu’ils ont préféré ignorer après la mort de Luisito Rey. Cependant, la séparation est inévitable.

Comment se terminera la romance d’Erika et Luis Miguel? (Photo: Netflix)

LA FILLE DE LUIS MIGUEL

Dès le premier épisode de « Luis Miguel, la série», Mentionne Michelle et le refus du« Soleil »de reconnaître sa fille. Plus tard, la décision du chanteur de garder secrète la fille qu’il avait avec Stéphanie Salas lui apporte des problèmes avec Erika, et enfin dans la deuxième saison de la série de Netflix acceptera de la rencontrer.