Luis Miguel, la série: ce qui pourrait arriver dans l’épisode 4 de la deuxième saison

Le dimanche 25 avril, journée spéciale pour les Oscars, il avait également la première du troisième épisode de la deuxième saison de Luis Miguel, la série sur Netflix. Là nous avions des moments plus émouvants sur sa vie, des révélations et de nouvelles facettes du chanteur, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Ici, nous allons passer en revue ce qui s’est passé et que pouvons-nous attendre du chapitre 4.

« Doux », tout comme sa chanson emblématique, commence en 1992 et nous entraîne rapidement dans sa nouvelle relation avec Paola Montero, qui dans la vraie vie est Paty Manterola, un ancien membre du groupe Garibaldi. Avec cette partie de votre vie intime en bon état, commence à négliger ses frères et sœurs, au point d’arrêter de passer du temps ensemble.

Tout s’effondre quand Luismi décide de se rendre au Chili pour le Festival de Viña del Mar alors qu’il se sent menacé par la croissance de Cris Valdés, qui est Cristian Castro, et laisse ses frères à la maison. Alexandre Rencontrez une fille, prenez la voiture du soleil du Mexique et avoir un accident, sans être gravement blessé, mais fait revenir le chanteur au Mexique. A son retour Ils se battent et le personnage joué par Juanpa Zurita décide de quitter la maison.

D’autre part, essaie de se rapprocher de sa fille, MichelleMais il reporte sa visite à sa fête de 5e anniversaire en raison de ses engagements, laissant à nouveau la relation froide. Dans un saut dans le temps jusqu’en 2005 on voit la jeune femme de 18 ans, jouée par Macarena Achaga, Y maintenant c’est elle qui veut être avec son père, malgré avoir passé 11 ans sans aucun contact. Tout revient comme avant quand elle se rend compte qu’il préfère lui acheter une maison plutôt que de vivre ensemble.







+ Ce qui pourrait arriver dans le chapitre 4

Sûrement nous aurons des moments plus importants entre Luis Miguel et Michelle, plus dans sa jeunesse, avec les étapes à suivre pour reconstruire leur relation. D’autre part, Durant les années 90 il est au milieu des enregistrements de son album Bélier et reprendra sa carrière musicale pour revenir au top. La série a su prendre ses licences en terme de timing, mais aussi On s’attend à ce que Mariah Carey fasse une apparitionBien que leur romance ait commencé en 1998, elle sera portée à l’écran par Jade Louise Ewen.