« Luis Miguel, la série » 3 : who’s who de la saison dernière

La troisième et dernière saison de « Luis Miguel, la série« En avant-première ce jeudi 28 octobre sur Netflix et comme lors des saisons précédentes, l’histoire se découpe en deux chronologies : la première se déroule fin 1995 et la seconde aborde ses problèmes financiers et juridiques.

Par ailleurs, les derniers épisodes de la biosérie du chanteur mexicain se concentreront sur son idylle médiatique avec Mariah Carey et son déclin artistique après le limogeage de son représentant Alejandro Asensi, qui entretenait une relation avec la fille du Soleil du Mexique, Michelle Salas.

Diego Boneta (Luis Miguel), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Macarena Achaga (Michelle Salas), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Teresa Ruiz (Azucena) et Juan Ignacio Cane (José Pérez) retrouvent leurs personnages dans la nouvelle saison de « Luis Miguel, la série”.

Ils sont rejoints par des acteurs tels que Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Adab, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce et Antonio Mauri, mais qui est qui dans la dernière saison du biopic de Netflix.

QUI EST QUI DANS « LUIS MIGUEL, LA SERIE 3 » ?

1. JADE EWEN EST MARIAH CAREY

L’actrice britannique, d’origine jamaïcaine, Ewen de jade Elle se charge d’interpréter Mariah Carey, qui fut la compagne sentimentale de Luis Miguel à la fin des années 90. En raison de la couverture médiatique de cette romance, elle fera partie du troisième volet.

Jade Ewen dans le rôle de Mariah Carey avec Luis Miguel dans la biosérie de ‘Sol de México’ (Photo: Netflix)

2. PLUTARCO HAZA EST HUMBERTO ROBLES

Humberto Robles est « l’avocat de Luis Miguel dans cette dernière étape qui, avec Miguel Alemán, l’aide à se sortir de nombreux problèmes qu’il a eus, des poursuites et des problèmes financiers qu’il a eus il y a quelques années, en particulier à Los Angeles. » a compté Plutarque Haza dans une interview pour Ventaneando.

Plutarco Haza dans le rôle d’Humberto Robles dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

3. MAURICIO ADAB EST SERGIO BASTERI ADULTE

Mauricio Abad Il incarnera la version adulte de Sergio Basteri, le frère cadet de Luis Miguel. Ainsi, les raisons de la séparation du Gallego Basteri après la mort du patriarche de la famille seront probablement dévoilées.

Mauricio Adab dans le rôle de Sergio Basteri adulte dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

4. SEBASTIÁN ZURITA EST ALEX BASTERI ADULTE

« À mon goût, quand Alex est seul à la maison ou quand il va au restaurant, c’est Luis Miguel. C’était amusant de voir cette personne qui peut-être dans ses moments ne peut avoir qu’un certain cynisme, et tout à coup vous le voyez devant Luis Miguel et il a une personnalité tête baissée « , a-t-il déclaré. Sébastien Zurita sur son personnage dans une interview avec Sale el Sol.

Sebastián Zurita dans le rôle d’Alex Basteri adulte dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

5. ALEJANDRA AMBROSSI EST KARLA

Karla est l’une des avocats et membre de l’équipe de la chanteuse pendant les meilleurs jours d’Aries, une société qu’El Sol de México a fondée après sa distance avec Alex McCluskey et la société de représentation Publishow.

Alejandra Ambrossi dans le rôle de Karla dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

6. MIGUEL ROSARTE EST DANIEL

Daniel est l’un des derniers managers de Luis Miguel qui tentera de relever la carrière du chanteur alors que l’artiste menait une vie d’excès et s’intéressait peu à sa musique.

Miguel Rodarte dans le rôle de Daniel dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

7. CARLOS PONCE EST MIGUEL ALEMÁN MAGNANI

Carlos Ponce Il joue la version adulte de Miguel Alemán Magnani, le petit-fils de l’ancien président mexicain Miguel Alemán Valdez et un ami proche du chanteur. Il a joué un rôle important dans la reprise de sa carrière ces dernières années et aura la même pertinence dans la troisième saison de « Luis Miguel, la série”.

Carlos Ponce dans le rôle de Miguel Alemán Magnani dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

8. ANTONIO MAURI EST JULIÁN

Julián est le cousin de Patricio Robles, devenu le manager de Luismi après la mort d’Hugo López et la rupture avec Alex McCluskey.