"Luis Miguel, la série" 3: la saison finale a le début que nous attendions

Le dernier volet de la série du Soleil du Mexique arrivera ce jeudi sur Netflix avec un épisode avec tous les ingrédients nécessaires. C’est ce que l’on pense de l’avant-première SANS SPOILERS !

© Netflix« Luis Miguel, la série » 3 : la dernière saison a le début qu’on attendait.

Vint le jour. Quelques mois seulement après la fin de la deuxième saison, reviens ce soir Luis Miguel, la série avec son troisième opus sur le service de streaming Netflix. Les fans du chanteur pourront une nouvelle fois assister à sa vie intime, comme ils le font depuis quelques années lorsqu’il a ouvert les portes au public avec une histoire émouvante. Ici nous allons vous donner notre avis sur l’épisode 1, sans spoiler.

« La troisième et dernière saison arrive avec de nouveaux personnages, et l’histoire continue de se dérouler à deux époques différentes. Dans l’une, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah (Jade Ewen). l’autre, fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale », prévisualise son synopsis officiel.

« Ça sonne » est le nom du chapitre qui commence cette troisième et dernière partie du programme, qui nous plonge rapidement dans l’intrigue qu’ils veulent nous raconter sur la vie de Luismi au milieu des années 90 et en 2017, sans ambages. Diego Boneta se caractérise à nouveau pour incarner le Soleil du Mexique alternant en deux époques, à un jeune âge et à un stade plus adulte, où ici seront présents les moments menant à l’un de ses pires moments entrée dans divers scandales judiciaires et financiers, ainsi qu’une augmentation de son addiction à l’alcool.

L’un des points les plus faibles du deuxième lot d’épisodes était qu’il ne semblait pas y avoir de nord clair où ils voulaient emmener le spectateur, et c’est quelque chose qui semble être résolu dans ce chapitre de 52 minutes, puisque il y a une décision de nous montrer un visage jamais vu de Luis Miguel, comme cela s’est produit dans la saison 1. C’est pourquoi les fans vont revivre les sensations qu’ils ont vécues en 2019 en des révélations qui n’ont jamais été révélées et qui auront sûrement un potentiel qui parviendra à les impacter. Auparavant, il s’agissait de sa mère et maintenant l’accent est mis sur lui.

Un autre des points discutables de la saison précédente était l’apparition de personnages qui n’existaient pas dans la vraie vie, mais Patricio Robles commence à gagner du terrain en tant que « méchant » dont cette série a besoin, après la grande présence de Luisito Rey. D’autre part, nous avons le début de la romance de l’artiste avec Mariah Carey, jouée par Jade Ewen, nous avons donc quelques détails que la presse ne connaissait pas et construisons lentement ce qui était l’une des relations les plus excitantes de l’époque.

Finalement, nous aurons des moments plus importants sur le lien de Luismi avec son jeune frère, Sergio Basteri, qu’il a envoyé aux États-Unis avec l’intention de s’occuper de lui pour sa carrière publique, mais les choses ne tournent pas de manière favorable et nous verrons pourquoi on ne les parle pas à ce jour. En bref, « Ça sonne », épisode 1 de la troisième saison, fonctionne comme un excellent point de départ pour le développement de l’intrigue dans les cinq prochains chapitres.

