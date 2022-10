Luis Miguel et une révélation inattendue qui le lie à Lady Di : qui serait son vrai père

célébrités

La vie privée de Luis Miguel continue de faire parler d’elle et on a récemment appris des détails qui peuvent tout changer. Quel serait votre lien avec Lady Di et la famille royale ?

© GettyLuis Miguel et une révélation inattendue qui le lie à Lady Di : qui serait son vrai père.

Quand tu parles de Luis Miguel Il ne faut pas seulement tenir compte du fait qu’il est l’un des artistes les plus consacrés de l’histoire de l’Amérique latine, il est également important de noter que de multiples mystères se cachent derrière lui. Certains d’entre eux ont été révélés dans leur série originale sur le service de streaming Netflix, mais ils restent des secrets qui tournent autour de sa mère, Marcela Basteriqui a disparu depuis le 16 mars 1985. Récemment, des rapports sont arrivés qui établissent clairement un lien entre les deux avec Dame Di. Comment est-ce?

Le sort de la mère du Soleil du Mexique a été au centre des discussions ces dernières années, à la suite de la série télévisée diffusée sur la plateforme. Il existe plusieurs versions, comme celle de Pati Chapoy assurant que Marcela est morte et que son fils est au courant de tout ce qui lui est arrivé. Cependant, un agent de l’Organisation internationale de police criminelle a déclaré avoir été en contact avec Basteri, ce qui n’a pu être vérifié. Pendant ce temps, cette famille semble avoir eu un virage à 360 degrés.

+Le lien entre Luis Miguel et Lady Di

Dans le programme Vrais secretsdiffusé par la chaîne América TV, le journaliste Luis Ventura a de nouveau plongé dans la vie de Luismi avec un livre intitulé « Chroniques de Roméo et Juliette »soulignant « Chapitre 8: Un jour ». Ceci a été écrit par Gerald Spencer, le cousin de Diana Spenceret dans le chapitre précité le nom de Marcela Basteriavec qui elle aurait eu une idylle éphémère lors de son séjour en Italie, où elle est tombée enceinte.

Dans les pages, vous pouvez trouver des écrits de Marcelaqui ont été utilisés par Gérald pour la création du livre, et explique ce qu’ils ont vécu ensemble. « Ce travail prend trois ans. Ce livre a été acquis aux États-Unis il y a longtemps. Il est écrit par un cousin germain de Lady Di, Gerald Spencer. Au bas de la couverture, il est écrit « Gerald Spencer avec Marcela Basteri ». Gérald a vécu un amour interdit avec Marcela en Italie »Ventura a dit il y a quelques semaines.

D’après ce qui est dit dans le livre, Gérald, Marcela et Luisito Rey ils se sont rencontrés en Italie et assure avoir eu des relations bisexuelles avec les deux, pour lesquelles l’auteur a affirmé être le père de Luis Miguel mentionnant que « a du sang bleu ». Le journaliste mentionne, d’après ce qui a été publié, que l’artiste ne serait pas le père de Luisito, mais de Gerald Spencer et soi-disant tous les deux rencontrés en 1996 à Hollywod, mais ils avaient un accord pour ne jamais le mentionner. En ce moment, c’est une autre rumeur dans la vie du chanteur, qui continue d’être persécuté par son passé et les mystères constants.

