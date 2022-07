Luis Miguel est réapparu avec une nouvelle apparence et dans les réseaux ils assurent que ce n’est pas lui

célébrités

Luis Miguel a fait une apparition publique, mais avec une apparence très différente de celle dont on se souvient ces derniers temps. Voyez comment les fans ont réagi en ligne !

© GettyLuis Miguel est réapparu avec une nouvelle apparence et dans les réseaux ils assurent que ce n’est pas lui.

Luis Miguel Il est passé de l’une des figures les plus reconnues de la musique dans le monde à une intimité totale et on sait peu de choses sur lui aujourd’hui, car il s’est éloigné des yeux du public. Pour cette raison, il a été surprenant ces dernières heures lorsqu’il a réapparu dans une réunion, mais ce qui a été le plus frappant, c’est que a un nouveau look qui a été commenté sur les réseaux sociaux.

Ces derniers temps, le chanteur de 52 ans est resté à l’écart du premier plan et ses pas étaient inconnus, même lorsqu’il s’est décidé. Cela s’est produit à la fin de l’année dernière, après la fin de sa série biographique sur le service de streaming Netflix, où des faits sur sa vie ont été montrés qui ont apparemment suscité la controverse, puisqu’il a dû sortir pour clarifier : « Ce n’est pas vrai à 100 %. Basé sur des événements réels ».

De là, le secret sur sa vie était plus intact que jamais, bien qu’il ait été vu par Acapulco. Depuis quelques semaines, on sait que le Soleil du Mexique il était à Miami tout seul et visitait une parfumerie, où certains disques le montraient plus mince. Cependant, une photographie vient d’être publiée sur laquelle il est vu de tout son corps et a sensiblement changé. Voir!

Comme ils l’ont révélé, Mickey continue en Floride, aux États-Unis et a passé une soirée amusante comme d’habitude, mais cette fois, il a rencontré trois artistes et influenceurs. Les femmes qui l’accompagnent sont Agatha Sención, dédiée à la mode, au mannequinat, aux voyages et aux recommandations touristiques ; Jamalat Larach, producteur et promoteur ; et Naiza, une chanteuse émergente sur la scène musicale équatorienne qui fêtait son anniversaire.

Son apparition a été applaudie par ses fans, car il est toujours agréable de le voir de bonne humeur et ils ont bon espoir avec les rumeurs selon lesquelles il pourrait travailler sur un prochain album. Sur la photo on le voit en tailleur noir et complètement rajeuni, au point que certains internautes sur les réseaux sociaux ont commenté en plaisantant que ce ne serait pas lui. Voyez ce que certains d’entre eux avaient à dire!

