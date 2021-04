Luis Miguel c. Cristian Castro: ce que les chanteurs ont dit de la rivalité

La série de Luis Miguel sur Netflix a créé un nouvel épisode ce dimanche et laissé à nouveau des révélations choquantes. Le plus important était la rivalité que le chanteur avait avec un autre célèbre artiste mexicain du temps comme Cristian Castro. La fiction a montré comment le succès du fils de Verónica a dérangé le Soleil dans les années 90 et le conflit s’est déplacé vers le personnel. Qu’est-ce qui est vrai et qu’a dit ses protagonistes? Vue.

Chapitre 3 de l’événement Netflix présenté Cris Valdes (Cristian Castro), après avoir sorti son premier album intitulé Tu ne le feras pas (Vous ne pourrez pas) en 1992. L’album s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires et éclipsé le lancement de Romance, qui avait été libéré par Luis Miguel en 1991. La série a montré l’inconfort du soleil et la confrontation qui est née avec Castro.







Le combat n’était pas strictement lié au travail car une femme nommée dans la fiction Paola Montero était entre eux. En outre, le licenciement de Kiko CibriánLe guitariste, auteur-compositeur et producteur qui a travaillé avec les deux dans les années 1990 a fait monter la température entre les stars.

Qu’a dit Cristian Castro à propos de sa rivalité avec Luis Miguel?

«Nous étions amis à un moment très agréable, mais j’ai été sincèrement déçu par sa personnalité. Je sortais avec une fille nommée Daisy Fuentes et il est venu s’impliquer, c’est ce qui nous a un peu distancés. Il a commencé à tomber amoureux d’elle et elle Il me l’a dit, alors puisque pour moi Luismi était un frère et que je sentais qu’il l’aimait vraiment, j’ai dit à Daisy d’essayer de sortir avec lui. Je l’ai laissé entrer parce que je l’aime beaucoup « , Castro a révélé en décembre 2019 sur l’émission argentine PH: Podemos Hablar.







Cependant, l’interprète de Ma vie sans ton amour a reconnu qu’il n’avait pas de rancune contre son ancien ami et qu’il était même un admirateur de sa musique. «Je meurs d’envie pour lui et les gens le savent. Je le suis et le suivrai toujours. J’aime »Il a ajouté dans des déclarations au programme Mirtha Legrand, également en Argentine.

De son côté, le Soleil a été fidèle à son style réservé et n’a jamais parlé de leur combat. De toute façon, la série Netflix est produite par lui-même, donc tout ce qui sortira sera sa représentation des faits sur cette grande rivalité.