Luis Miguel avait rendez-vous avec Paloma Cuevas dans ce lieu luxueux

Luis Miguel passe un grand moment personnel et ses jours en tant que célibataire convoité semblent révolus. Le rendez-vous incontournable avec Paloma Cuevas !

Luis Miguel Il est l’une des figures les plus importantes de la musique internationale et a toujours été l’un des singles les plus convoités au Mexique. Beaucoup de femmes ont essayé de conquérir un cœur qui, tôt ou tard, revient toujours à ce célibat où beaucoup soulignent qu’il semble très à l’aise grâce au fait qu’il ne manque jamais de compagnie. Cependant, cela change grâce à une femme très spéciale.

grottes de colombe est la femme qui, selon des personnes proches de la Soleil du Mexique, serait sur le point d’emmener le chanteur populaire à l’autel. Que fait le couple ? luismi? C’est une femme d’affaires prospère qui opère dans différents domaines où elle facture de grosses sommes d’argent, ce qui fait d’elle une personne qui peut être vraiment indépendante de son partenaire. Un détail? Elle a été l’épouse de l’ancien torero pendant 20 ans Enrique Ponce.

Luismi amoureux !

Le couple a pu être aperçu récemment en Espagne, plus précisément dans un luxueux bar à tapas connu sous le nom de L’anglais. Quelle est la particularité de cet endroit ? bien Luis Miguel C’est un grand amateur de vins et il a même sa propre marque qui est produite au Chili et disponible ici, c’est pourquoi le Soleil du Mexique il voulait que Paloma ait l’occasion de boire son « marque personnelle ». Ça va?

Ce nouveau rendez-vous, qui s’ajoute à d’autres rencontres qu’ils ont eues alors que le lien amoureux entre eux se développait, a déclenché des rumeurs de mariage entre Luis Miguel et Paloma CuevasCependant, il semble que le chanteur soit difficile à convaincre lorsqu’il s’agit de donner la bague la plus spéciale de toutes et de fixer une date pour le moment que ses fans veulent qu’il n’arrive jamais.

Il faut souligner que Luis Miguel et Paloma Cuevas Ils ont également dû passer par une série de rumeurs qui liaient Sol de México à Mollie Gould, une jeune fille de 23 ans avec qui l’artiste a partagé une liaison dans le passé. La femme d’affaires ne semble pas avoir accordé beaucoup d’intérêt à cette nouvelle à la suite de la « presse cardiaque » et aujourd’hui est à côté de luismi partager, une fois de plus, une rencontre inoubliable.

