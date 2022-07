Luis Miguel aurait une nouvelle petite amie : qui est Paloma Cuevas, l’ex-femme d’Enrique Ponce

En plus d’avoir une carrière musicale étendue et dévouée, Luis Miguel il a aussi un long répertoire d’amour. Le soleil du Mexique, comme on l’appelle dans le monde, a réussi à devenir un idole au fil des ans. De même, leurs relations ont créé une tendance et ont toujours été très commentées par les médias. Eh bien, à plus d’une occasion, il a été impliqué dans des scandales pour ce type de lien.

Et maintenant, comment pourrait-il en être autrement, la nouvelle relation de Luis Miguel a fait beaucoup de bruit. C’est parce qu’après sa séparation avec le mannequin argentin Mercedes Villador, le chanteur serait déjà de nouveau en couple. Bien que, maintenant, qui l’aurait conquis, c’est l’ex-femme d’un de ses meilleurs amis. À tel point que les fans sont devenus fous en apprenant cette nouvelle sur leur possible nouvelle romance.

La femme en question est Paloma Cuevas, créatrice de haute couture espagnole. L’aristocrate a été marié pendant plus de 20 ans avec ancien torero Enrique Poncedont il s’est séparé en 2020 et pour qui il a rencontré Luis Miguel. Apparemment, le lien s’est transcendé et, maintenant que tous les deux sont célibataires, il est allé au-delà d’une simple amitié. Mais qui est vraiment cette femme ? Apprenez tout sur le nouvel amour de Luismi.

+ Qui est Paloma Cuevas, le nouvel amour de Luis Miguel :

Né le 11 septembre 1972 à Cordoue, Espagne, grottes de colombe est un créateur de mode espagnol et ancien mannequin. Toute sa vie, il a gagné un poste dans l’industrie du vêtement grâce à son travail acharné et bien sûr à son profil extrêmement bas. Étant l’une des créatrices les plus connues d’Espagne, elle n’a jamais été impliquée dans un scandale jusqu’en 2020, en plein milieu de la pandémie, tout a changé pour elle et ses filles.

Fin 2020, alors que l’Espagne commençait tout juste à resurgir après la catastrophe survenue avec le COVID 19, Paloma Cuevas et Enrique Ponce ont joué dans le plus grand scandale. Eh bien, après 20 ans de mariage, ils ont décidé de mettre fin à leur lien en raison de l’infidélité présumée de celui avec qui, maintenant, est son partenaire : Ana Soriaun étudiant en droit de 27 ans.

A tel point que, à partir de là, grottes de colombe Elle est devenue l’une des femmes les plus recherchées par la presse rose en Espagne, mais elle a réussi à garder son profil bas. Bien sûr, la seule chose qu’il a faite a été d’agir concernant son mariage : il a supprimé la plupart des photos avec Ponce et, à son tour, a quitté l’Espagne et s’est installé à Miami avec ses deux filles, Bianca et Paloma. Quant à eux, tous deux sont mineurs, alors au moment de leur séparation, les parents ont demandé le respect et l’intimité, notamment un avertissement pour signaler ceux qui ont publié des photos de l’un d’eux sans leur consentement.

Cependant, le scandale est maintenant derrière nous et grottes de colombe maintient le même profil que toujours, mais maintenant de Miami. Même si, en plein été, elle est en vacances à Madrid et c’est là qu’elle aurait été vue avec Luis Miguel. Apparemment, le nouveau couple est allé dîner dans un restaurant chinois situé dans un hôtel de la capitale espagnole. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais tout indique que la première personne qui a vu l’interprète de L’inconditionnel c’était exactement L’ex-femme d’Enrique Ponce.

En tout cas, il convient de noter que cette rencontre n’indique pas spécifiquement qu’ils sont en couple, mais plutôt que l’amitié entre eux qui est née grâce à Henri Ponce encore intact. À leur tour, ni la chanteuse ni la femme d’affaires n’ont fait de déclarations à cet égard confirmant ou infirmant cette information. C’est pourquoi, pour le moment, tout n’est que spéculation.

