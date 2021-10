Luis Miguel a pris la parole : il a apporté une clarification sur la série Netflix et a suscité la polémique

Le jeudi 28 octobre dernier était spécial pour les fans de Luis Miguel, alors que la série sur sa vie sur le service de streaming se terminait Netflix. Contrairement à ses saisons précédentes, il a été décidé de publier tous les épisodes ensemble et non hebdomadairement. Quelques jours après la clôture de la fiction, le chanteur lui-même est sorti pour parler et a laissé une déclaration révélatrice.

Résumé de la partie 3 : « La troisième et dernière saison arrive avec de nouveaux personnages, et l’histoire continue de se dérouler à deux époques différentes. Dans l’une, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah (Jade Ewen). l’autre, fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale ».

+ Luis Miguel a rompu le silence

Tout au long de ses chapitres, le programme nous a fait connaître différents aspects de la vie du chanteur, certains plus forts que d’autres. C’est pour ça que Luismi a décidé de prendre la parole et de clarifier la situation concernant la véracité de ce qui est montré. Sur son compte Twitter officiel, il a écrit : « La série Netflix est une fiction. Elle n’est pas vraie à 100%. Basée sur des faits réels ».

La publication a actuellement des milliers de commentaires de ses fans, qui ont ouvert un débat pour savoir s’ils ont ou non cru à la série. Certains ont dit avoir protesté contre la série depuis le début, mais d’autres ont rappelé les mots du Soleil du Mexique dans leur première annonce en disant que « nous verrons la vraie histoire », en plus de mentionner que dans son rôle de producteur détermine ce qui est compté et ce qui ne l’est pas.

Dans la saison 3, nous voyons le personnage joué par Diego Boneta en faillite et avec la nécessité de vendre une partie de ses actifs pour rembourser une partie de ses dettes, en plus de se concentrer sur ses problèmes de dépression et d’alcoolisme. Pour le moment Luis Miguel Il n’est pas venu commenter ce à quoi il faisait spécifiquement référence, mais on pense qu’il n’en reparlera pas avant un certain temps.

