Luis Miguel 3, You 3, Seinfeld et d’autres séries Netflix seront diffusées en octobre 2021

Le service de diffusion en continu Netflix commence à dire au revoir à septembre, l’un des mois les plus réussis en raison des nouvelles saisons de grands titres tels que Le vol d’argent, Lucifer et Éducation sexuelle. Cependant, la plate-forme ne restera pas là et ira pour plus, puisque nous aurons bientôt le dernier versement de Luis Miguel, le tiers de Tu et l’arrivée complète de Seinfeld, entre autres contenus qui promettent de captiver les abonnés. Ce sont toutes les séries qui seront diffusées en octobre !

+ Les séries Netflix seront diffusées en octobre 2021

– Seinfeld | Toutes les saisons

Jour de la sortie: 1er octobre

Le comédien new-yorkais Jerry et ses amis font cette sitcom délirante sur le néant lui-même qui a battu des records de temps d’antenne.

– Les choses à nettoyer

Jour de la sortie: 1er octobre

Après s’être libérée d’une relation abusive, une jeune mère fait des travaux ménagers alors qu’elle lutte pour se construire un avenir meilleur pour elle et sa fille.

– Sur mon bloc | Saison 4

Jour de la sortie: 4 octobre

Deux ans après s’être séparés, Ruby, Jamal, Monse et César font face à de nouvelles menaces et doivent mettre leur amitié à l’épreuve.

– La revanche des Juanas

Jour de la sortie: 6 octobre

Cinq femmes portant la même tache de naissance ont entrepris de découvrir la vérité sur leur passé et de découvrir une toile tragique de mensonges tissée par un puissant politicien.

– Coup de foudre pour la bête | Saison 2

Jour de la sortie: 7 octobre

Il est de retour et il est plus brutal que jamais. Regardez six nouveaux célibataires échanger de la superficialité contre une série de speed dating impertinente mais charmante.

– Still | Saison 1

Jour de la sortie: 7 octobre

Le grand charme d’une jolie camarade de classe d’une école d’art entraîne une fille sceptique à l’égard de l’amour dans une relation amicale avec le droit de toucher.

– Assez intelligent

Jour de la sortie: 8 octobre

Après avoir emménagé avec sa sœur vivace et trois colocataires, l’intellectuelle Chelsea découvre que le bonheur est quelque chose qui se vit et ne s’étudie pas.

– Milliards | Saison 5

Jour de la sortie: 9 octobre

Bien qu’ils le cachent, Chuck et Axe sont en guerre l’un contre l’autre, mais avec plus de secrets et d’alliés inattendus. Wendy évalue sa relation avec les deux.

– L’amour est aveugle : Brésil

Jour de la sortie: 6 octobre / 13 octobre / 20 octobre

L’expérience des rencontres arrive au Brésil, avec des célibataires locaux à la recherche du véritable amour et se fiancer… sans rencontrer l’autre personne en face à face.

– Une autre vie | Saison 2

Jour de la sortie: 14 octobre

Alerte maximale ! Maintenant que Niko et son équipage ont assisté à l’extermination d’une planète entière, existe-t-il une option pour négocier avec des êtres capables d’une telle cruauté ?

– Vous | Saison 3

Jour de la sortie: 15 octobre

Mariés avec un bébé, Love et Joe tentent de mener une vie normale dans la banlieue aisée de Madre Linda. Mais il est difficile de se débarrasser des vieilles habitudes.

– Labo sexe, amour et Goop

Jour de la sortie: 21 octobre

Dans cette émission de téléréalité, les couples déterminés à établir des relations sexuelles et intimes plus agréables et plus profondes reçoivent l’aide de Gwyneth Paltrow et d’une équipe d’experts.

– Initiés

Jour de la sortie: 21 octobre

Une émission de télé réalité nouvelle et innovante.

– Serrure & Clé | Saison 2

Jour de la sortie: 22 octobre

La série de mystères magiques basée sur les bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodríguez revient pour une nouvelle saison.

– Travail incognito

Jour de la sortie: 22 octobre

Dans cette organisation secrète, toutes les théories du complot sont vraies, et les garder secrètes est une tâche très difficile.

– Dynastie | Saison 4

Jour de la sortie: 22 octobre

Un mariage, des funérailles, un nouveau membre de la famille et beaucoup de drames – c’est tout ce qui est en jeu pour les Colby et Carrington cette saison.

– Luis Miguel | Saison 3

Jour de la sortie: 28 octobre

Avec l’arrivée de nouveaux personnages, la troisième et dernière saison montre Luis Miguel dans deux chronologies, cherchant à booster sa carrière sur le marché anglo-saxon et dans l’autre, face à de nouveaux défis qui menacent tout ce qu’il a construit.

– Colin en noir et blanc

Jour de la sortie: 29 octobre

Cette série dramatique de Colin Kaepernick et Ava DuVernay explore l’adolescence de Kaepernick et les expériences qui ont conduit le quart-arrière à devenir un activiste.

– Le temps que je te donne

Jour de la sortie: 29 octobre

Lina déménage, cherche un nouvel emploi et tente de nouvelles expériences pour tenter d’oublier son premier amour. Avec Nadia de Santiago et lvaro Cervantes.

– Amour (invités spéciaux : mariage et divorce) | Saison 2

Jour de la sortie: 30 octobre

Les esprits s’échauffent lorsque les filles découvrent les infidélités de leurs maris et affrontent la méfiance qui empoisonne leurs mariages autrefois heureux.