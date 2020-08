Luis León: “Je savais qu’aujourd’hui pouvait être une opportunité unique”

, 23 août () –

Luis León Sánchez (Astana), nouveau champion d’Espagne sur la route, a reconnu qu’il avait “une épine” avec cette course et qu’à Jaén il avait eu “une occasion unique” en l’absence de cyclistes importants de l’équipe Movistar comme Alejando Valverde, concentrés pour le Tour de France.

“J’avais eu la chance d’être plusieurs fois champion d’Espagne contre la montre et sur route je ne l’avais jamais été, mais j’avais été proche. L’année dernière je l’ai vu de très près, Alejando (Valverde) m’a battu, on sait déjà comment c’est, très difficile à faire. J’avais toujours eu cette petite épine, les opportunités passaient, les années aussi, j’avais déjà un certain âge et je savais qu’aujourd’hui pouvait être une opportunité unique », a déclaré Sánchez après son triomphe.

Le Murcien a souligné que “d’autres années il y avait un contrôle très important avec Movistar” et que l’équipe téléphonique “n’a pas pu assister cette année heureusement pour les rivaux et malheureusement pour le cyclisme”, car c’est une conséquence directe de la pandémie.

“Nous sommes sortis avec la mentalité de gagner. Nous n’avions que trois coureurs dans l’équipe et Óscar (Rodríguez) et Gorka (Izaguirre) ont très bien travaillé. Gorka a fait un très bon geste pour m’aider dans les derniers kilomètres. Je savais que Jésus ( Herrada) allait l’essayer et j’ai eu le calme de lui faire savoir quelle était ma distance. Au final, tout s’est bien passé et maintenant profitons-en. Représenter l’Espagne pendant un an va être quelque chose de très sympa », a-t-il fêté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂