Luis Guzman est Gomez Addams dans la série Netflix de la famille Addams mercredi

Tim Burton a peut-être trouvé son Gomez Addams dans l’acteur Luis Guzmán. Collider rapporte que le lauréat du prix SAG est en pourparlers finaux pour jouer le patriarche de la famille Addams dans mercredi, l’action en direct Famille Addams série de redémarrage en préparation chez Netflix avec Burton à la barre. Il avait déjà été signalé que la série mettait en vedette Jenna Ortega dans le rôle principal de Mercredi Addams, mais aucune autre information sur le casting n’avait encore été signalée.

Luis Guzmán est un acteur vétéran qui a été vu dans des dizaines de rôles sur grand et petit écrans. Un lauréat du SAG Award sur la base de sa performance dans Trafic, Guzmán est également connu pour ses rôles dans d’autres films de Steven Soderbergh comme Le citron vert et Hors de vue. Il a également joué dans des films de Paul Anderson comme Soirées Boogie, Magnolia, et Amour Punch-Ivre. Ses crédits sur petit écran incluent HBO once, Comment le faire en Amérique, Narcos, Roadies, et Code Noir.

mercredi est créé par Al Gough et Miles Millar (Petiteville) qui servent également de showrunners de séries. Burton est le réalisateur marquant ses débuts de réalisateur pour une série télévisée. Le jus de scarabée et Homme chauve-souris cinéaste également producteur exécutif mercredi aux côtés de Jonathan Glickman de Glickmania, Andrew Mittman de 1.21, Kayla Alpert, Gail Berman, Steve Stark et Kevin Miserocchi de la Tee and Charles Addams Foundation. Gough et Miller sont également producteurs exécutifs.

La famille Addams La série de redémarrage est décrite comme un « mystère détective et surnaturel retraçant les années de mercredi Addams (Ortega) en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. C’est là qu’elle tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une tuerie monstrueuse qui a terrorisé la ville locale, et résolvez le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées. »

Guzmán serait l’un des nombreux acteurs à avoir l’opportunité de jouer Gomez Addams sous forme d’action réelle. Il a d’abord été joué par John Astin dans la série télévisée originale des années 1960, une performance qui est toujours très appréciée à ce jour. La même chose peut être dite pour la prise de Raul Julia sur Gomez dans une paire de Famille Addams films des années 90. Des versions moins connues de Gomez ont été jouées par Tim Curry dans le film Réunion de la famille Addams et par Glenn Taranto dans la série télévisée des années 90 La nouvelle famille Addams.

Il est indéniable que Guzmán est un talent incroyable, et la nouvelle de son casting dans mercredi va être vu comme un grand pas par beaucoup. Les fans de Johnny Depp pourraient cependant se sentir un peu déçus, car il y avait de l’espoir que Tim Burton ferait appel à son vieil ami pour jouer le rôle de Gomez. L’acteur en difficulté a raté des rôles majeurs au cinéma ces dernières années et ses fans espéraient que Netflix lui donnerait l’occasion de briller.

Pendant ce temps, Oscar Isaac reprendra le rôle de voix de Gomez lorsque le personnage reviendra sur grand écran cette année. La famille Addams 2, la suite animée du film de redémarrage de 2019, sortira le 1er octobre 2021. mercredi sur Netflix n’a pas encore de date de sortie. Cette nouvelle nous vient de Collider.

