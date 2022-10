Luis Fonsi a sa ressemblance dans House of the dragon

HBO

Le chanteur de « Despacito » fait écho à l’une des similitudes qu’il a avec une star du spin-off de Jeu des trônes.

©IMDBPaddy Considine dans le rôle de Vyseris Targaryen.

Il nous reste encore un épisode de House of the dragon pour finir de regarder le premier spin-off de Jeu des trônes. Ce dimanche verra la clôture de la production axée sur la famille targaryen des centaines d’années avant les événements que nous avons vus avec Emilia Clarke Quoi Daenerys Targaryen. Avec plusieurs ellipses tout au long de ses épisodes, peu d’acteurs étaient dans toute la saison initiale.

L’un d’eux ressemble beaucoup à l’étoile derrière « Lentement », Luis Fonsi. C’est du moins ainsi qu’ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux, où il a été tagué, mentionné et encensé dans toutes sortes de publications. Telle était la quantité de références qu’il y avait pour Luis Fonsi que même le chanteur portoricain lui-même a dû sortir et répondre. C’est à propos de qui? de l’un des personnages les plus détestés.

Apparemment la ressemblance de Luis Fonsi un Christophe Cole c’est indiscutable. Le personnage interprété par Fabien Franck C’est l’un des plus détestés par les fans de Maison du Dragonnotamment à cause de la façon dont il a laissé son aversion pour Rhaenyra Targaryen après avoir été négligée et qu’elle l’a quitté pour son oncle Démon Targaryen. Grâce à ce rejet des fans, les deux Fonsi Quoi Christophe Cole Ils sont devenus la sensation des réseaux.

« Comme je te déteste Luis Fonsi »a écrit @Allison92830325 sur ton compte Twitter. La publication n’a pas tardé à atteindre les yeux du chanteur de « Coeur dans la valise »qui a décidé de lui répondre. « Quand j’enlève mon armure, je suis une bonne personne »a écrit l’artiste, dans une publication qui a reçu près de 50 000 aime et environ quatre mille retweets. Êtes-vous d’accord avec la ressemblance qui a été évoquée avec Luis Fonsi dans ce spin-off de Jeu des trônes?

+Quand sortira la saison 2 de House of the dragon

Comme nous savons, HBO a déjà donné son feu vert pour Maison du Dragon avoir votre deuxième saison. La production a réussi à rendre les fans de Jeu des trônes et ce qui courait depuis le début de l’année est devenu officiel : les épisodes du deuxième volet de ce spin-off étaient déjà écrits et il était maintenant temps de s’asseoir et de les tourner. En ce sens, compte tenu du déploiement technique, visuel et financier de cette production, tout porte à croire qu’on ne verra plus d’épisodes de Maison du Dragon seulement jusqu’en 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂