L’UFC revient à Fight Island en janvier

La nouvelle année UFC commence à Abu Dhabi. Comme l’a annoncé lundi le président de l’UFC, Dana White, ils reviennent à «Fight Island» pour trois événements du 16 au 23 janvier, à l’issue desquels Conor McGregor célébrera son retour contre Dustin Poirier à l’UFC 257.

Pour la troisième fois en six mois, Abu Dhabi aura l’occasion d’accueillir plusieurs UFC Fight Nights. L’UFC a annoncé lundi un retour sur l’île de Yas en janvier. L’UFC avait déjà quitté les États-Unis nationaux en juillet et octobre pour organiser des combats à Abu Dhabi, en particulier des combats d’athlètes internationaux qui sont difficiles à entrer aux États-Unis en raison des règlements corona.

En janvier, il devrait être de nouveau cette heure et pour fêter la journée, trois événements auront lieu en huit jours. Cela commence le 16 janvier avec l’UFC Fight Night, dirigé par Max Holloway et Calvin Kattar. Quatre jours plus tard, il y a un duel des poids welters entre Khamzat Chimaev et Leon Edwards avant que Conor McGregor et Dustin Poirier ne terminent la semaine avec un PPV le 23 janvier à l’UFC 257.

Le déménagement à Abu Dhabi affecte également les trois combattants allemands qui seront utilisés lors des événements. David Zawada est déjà dans la cage avec Ramazan Emeev le 16 janvier, une semaine plus tard, Nasrat Haqparast disputera leur premier combat de l’année contre Arman Tsarukyan et Ottman Azaitar contre Matt Frevola à l’UFC 257.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂