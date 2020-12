L’UFC prévoit Edwards et Chimaev pour Fight Night le 20 janvier

L’ancienne année de compétition se termine dans une semaine avec une soirée de combat à Las Vegas, suivie d’une pause de quatre semaines pour l’UFC avant de se poursuivre le 16 janvier. L’UFC veut à nouveau voler à Abu Dhabi et l’héberger sur « Fight Island ». Le combat principal raté entre Leon Edwards et Khamzat Chimaev devrait également être reporté.

Le président de l’UFC, Dana White, l’a révélé au journaliste canadien Aaron Bronsteter dans une interview. Il avait précédemment émis l’hypothèse que le combat des poids welters pourrait être planifié pour le 20 janvier. White a confirmé la spéculation, admettant que des travaux sont actuellement en cours pour lancer le combat en janvier.

L’UFC prévoit une autre semaine avec trois événements dans les huit jours, à commencer par une nuit de combat le 16 janvier, qui sera dirigée par Max Holloway et Calvin Kattar et à laquelle David Zawada jouera également. Ensuite, une nuit de combat avec Khamzat Chimaev et Leon Edwards aura lieu un mercredi, avant la fin de la semaine avec le grand combat PPV entre Conor McGregor et Dustin Poirier à l’UFC 257.

Edwards et Chimaev étaient prévus pour le 19 décembre. Cependant, Edwards a dû annuler le combat la semaine dernière car il n’a pas pu se rendre aux États-Unis en raison d’une infection Covid. L’Anglais avait espéré prendre Chimaev le record parfait et étendre sa propre série à neuf victoires welters. Fight Night du 19 décembre est désormais dirigé par Stephen Thompson et Geoff Neal.

