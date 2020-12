L’UFC 256 approche à grands pas

Trois semaines seulement après avoir défendu son titre contre Alex Perez, le champion poids mouche Deiveson Figueiredo est déjà dans un combat principal PPV. À l’UFC 256, il fait face au défi de Brandon Moreno samedi. L’UFC a de nouveau envoyé des caméras pour jeter un coup d’œil dans les coulisses de Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno, Tony Ferguson et Charles Oliveira.

Il y a un an, Deiveson Figueiredo était toujours l’un des candidats au titre poids mouche les plus prometteurs de l’UFC avec six victoires en sept combats. Douze mois plus tard, le Brésilien n’est pas seulement en tête de la catégorie de poids en tant que champion, avec son potentiel de co- et de soumission après les départs de Demetrious Johnson et Henry Cejudo, il pourrait être le roi tant attendu de la catégorie de poids de l’UFC, avec les poids mouches plus au centre de la scène. se déplace.

Un combat contre l’ancien champion de l’UFC Cody Garbrandt était déjà prévu pour novembre et semble être en préparation pour l’année prochaine. Mais Figueiredo doit encore éliminer une pierre d’achoppement: Brandon Moreno. Le Mexicain était comme Figueiredo dans la cage il y a trois semaines et n’avait pas besoin d’un tour complet pour gagner. Maintenant, les deux ont établi un record UFC pour le temps le plus court entre deux combats pour le titre, ou un challenger et un combat pour le titre.

D’autres exigences peuvent être trouvées dans le combat avant avec les poids légers. En mai, Tony Ferguson a dû admettre sa défaite à Justin Gaethje à court terme, accepté de se battre pour le titre par intérim et a subi sa première défaite en douze combats. La défaite a scellé la fin du méga-combat contre Khabib Nurmagomedov, qui a démissionné après avoir défendu son titre contre Gaethje.

Mais même si Nurmagomedov n’est plus là, Ferguson continue de chasser le titre des poids légers. Il a déjà été champion par intérim une fois, mais il veut la vraie médaille d’or. Tout comme Charles Oliveira. La machine de soumission du Brésil ne s’est pas sentie pleinement prise depuis des années et a appelé à des combats contre l’élite de la catégorie de poids. Jusqu’ici en vain. Maintenant, le Brésilien peut prouver contre Ferguson qu’il est plus qu’un combattant d’action.

Découvrez le compte à rebours officiel de l’UFC vers le PPV ici:

Le programme en un coup d’œil:

UFC 256

12 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

Combat pour le titre des poids mouches

Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno

Tony Ferguson contre Charles Oliveira

Kevin Holland c. Ronaldo Souza

Renato Moicano contre Rafael Fiziev

Junior dos Santos vs. Cyril Gane

Pré-programme

Cub Swanson c. Daniel Pineda

Mackenzie Dern c. Virna Jandiroba

Tecia Torres c. TBA

Billy Quarantillo contre Gavin Tucker

Serghei Spivac c. Jared Vanderaa

Karl Roberson contre Dalcha Lungiambula

Dwight Grant c. Li Jingliang

Peter Barrett c. Chase Hooper

