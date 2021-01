Lueur éphémère de la «  galaxie perdue  » NGC 4535 capturée en détail par le télescope Hubble

19 janv.2021 20:22:00 IST

Hubble a publié les couleurs de NGC 4535 dans une nouvelle image. Prenant sur Twitter, l’ESA a publié l’image, à côté de la légende, « Cette image du télescope NASA / ESA @HUBBLE_space montre la galaxie spirale barrée NGC 4535: ses bras en spirale bleu-ish lumineux indiquent un plus grand nombre d’étoiles plus jeunes et plus chaudes, le renflement central plus jaune suggère que cette région abrite des étoiles plus anciennes et plus fraîches. » Située dans la constellation de la Vierge, la galaxie est à environ 50 millions d’années-lumière de la Terre.

Vue d’un télescope plus petit, la galaxie NGC 4535 a une apparence spectrale éphémère, ce qui a conduit l’astronome amateur Leland S Copeland à surnommer NGC 4535 la « galaxie perdue » dans les années 1950.

Selon le Site Web Hubble, les couleurs vives surlignées dans l’image informent les astronomes sur la population d’étoiles dans la galaxie spirale barrée. Les couleurs bleues vives que l’on voit nichées parmi les bras en spirale du NGC 4535 indiquent la présence d’un plus grand nombre d’étoiles plus jeunes et plus chaudes. Cela contraste avec les tons plus jaunes du renflement de la galaxie qui indiquent des étoiles plus anciennes et plus froides.

La galaxie a été étudiée dans le cadre de l’enquête PHANGS qui vise à clarifier les liens entre les clourds de gaz de morue, la formation d’étoiles et la forme générale et d’autres propriétés des galaxies.

