L’UE va renforcer son code de désinformation pour empêcher les entreprises de publicité numérique de profiter des «  fausses nouvelles  »

Settara Crème de Nuit Anti-Rides Bio 50ml riche et nutritive, associe l'huile de pépins de figue de barbarie, le pistachier lentisque et l'oléastre. La nuit lorsque la régénération cellulaire est plus intense, son concentré d'actifs végétaux va renforcer la barrière cutanée et redensifier la peau pour atténuer l'ensemble des signes de l'âge. Résultats : La peau est plus douce, plus ferme, et les rides s'estompent ! Ses + : Hydrate et nourrit Corrige les rides et ridules Tonifie et raffermit la peau Stimule le renouvellement cellulaire Améliore l'éclat du teint Laisse la peau douce grâce à son fini velours