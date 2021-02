L’UE retire son personnel des ports d’Irlande du Nord au milieu des craintes et des menaces de sécurité contre les travailleurs frontaliers

Le personnel de l’UE basé dans les ports d’Irlande du Nord sera temporairement retiré en raison de problèmes de sécurité pour les travailleurs, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne.

«Nous leur avons demandé de ne pas assister à leurs fonctions aujourd’hui, et nous continuerons de suivre la situation et de nous adapter en conséquence», a déclaré un porte-parole de la Commission, soulignant que la sécurité du personnel de l’UE était d’une importance primordiale.

La mesure intervient après que le ministère de l’Agriculture d’Irlande du Nord a temporairement suspendu lundi les inspections physiques post-Brexit des produits d’origine animale dans les ports de Larne et de Belfast, invoquant des problèmes de sécurité.

Plus tôt lundi, le conseil d’arrondissement de Mid and East Antrim a décidé de retirer 12 de son personnel du port de Larne en raison d’un «Recrudescence de comportements sinistres et menaçants ces dernières semaines.»

Confirmant cette décision, le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, Edwin Poots, a déclaré un travailleur «La sécurité reste primordiale.»

Un certain nombre d’incidents de sécurité ont été signalés localement au cours des quinze dernières semaines, y compris des graffitis dans des zones loyalistes exprimant des menaces envers les responsables du port, avec un message barbouillé sur un mur à Larne disant que tous les agents des frontières étaient des cibles.

Des personnes auraient également été vues en train de retirer les détails de la plaque d’immatriculation des travailleurs portuaires.

Dimanche, la police a ouvert une enquête sur des graffitis sur un domaine du sud de Belfast qui menaçait de lyncher le Tánaiste (vice-premier ministre irlandais) de la République d’Irlande, Leo Varadkar.

La tension fait partie de l’opposition unioniste au protocole d’Irlande du Nord, un élément central de l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE qui permet à l’Irlande du Nord de rester dans le marché unique de l’UE, mais qui introduit effectivement une frontière dans la mer d’Irlande.

Le protocole est conçu pour garantir une frontière sans frottement entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande – qui fait toujours partie de l’UE – mais signifie que certaines marchandises en provenance du Royaume-Uni sont soumises à une inspection sanitaire et phytosanitaire à l’arrivée dans les ports d’Irlande du Nord.

Les contrôles approfondis, sur des produits tels que la viande, le lait, le poisson et les œufs, ont causé de nombreux problèmes aux fournisseurs depuis leur arrivée le 1er janvier 2021.

Tout au long du mois de janvier, des acheteurs mécontents d’Irlande du Nord ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face aux étagères nues des supermarchés en raison du retard des marchandises de l’UE en raison de la bureaucratie supplémentaire sur les importations.

