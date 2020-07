L’UE ouvrirait une enquête complète sur l’acquisition de Fitbit par Google

L’acquisition de Fitbit par Google, pour 2,1 milliards de dollars, serait soumise à un examen plus approfondi de la part des régulateurs européens. Reuters rapports que l’accord fera l’objet d’une enquête antitrust à grande échelle, que la Commission européenne ouvrirait la semaine prochaine. Les régulateurs et les groupes de défense des consommateurs ont partagé leurs craintes concernant l’acquisition prévue de Fitbit par Google, liées au fait que le géant de la recherche accède à des données sensibles telles que les activités de fitness, les fréquences cardiaques, les habitudes de sommeil, etc.

Le rachat de Fitbit par Google donne lieu à l’accès à des données sensibles

Des groupes de consommateurs de toute l’Europe, des États-Unis, du Mexique, du Canada et du Brésil ont qualifié l’accord Fitbit de Google de «cas test» pour les capacités des régulateurs à empêcher les monopoles de données. Google a essayé d’apaiser les régulateurs européens en proposant de ne pas utiliser les données de santé de Fitbit pour cibler les publicités, mais le Financial Times rapports que cette garantie n’a pas été suffisante. Les responsables de l’UE exigeraient plus de concessions qui garantiraient que les données de Fitbit seraient ouvertes aux développeurs tiers, et chercheraient également à avoir l’assurance que Google n’utilisera pas les données Fitbit pour améliorer son moteur de recherche.

L’enquête de l’UE prendra probablement quatre mois supplémentaires pour analyser l’utilisation potentielle par Google des données Fitbit. Google a annoncé son acquisition de Fitbit en novembre, et il pourrait s’écouler un an ou plus avant que la société ne puisse la finaliser. Google a également dépensé 40 millions de dollars pour acquérir une technologie de montre intelligente de Fossil l’année dernière dans le but de créer des appareils portables intégrés à Android.

Antitrust Les PDG d’Amazon, Apple, Google et Facebook convoqués récemment

Une enquête européenne complète sur l’accord Fitbit de Google semble arriver quelques jours seulement après que la plupart des grandes entreprises technologiques américaines se soient présentées à un panel antitrust de la commission judiciaire de la Chambre. Les PDG d’Amazon, Apple, Google et Facebook ont ​​comparu hier au procès, et le PDG de Google, Sundar Pichai, en particulier, a été confronté à un certain nombre de questions concernant la domination de la société dans la recherche et son utilisation des données pour surveiller les concurrents potentiels.