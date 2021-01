L’UE et l’OTAN condamnent la violence et la destruction ciblées par les talibans en Afghanistan

, 31 janv. () –

L’Union européenne, l’OTAN et les représentations diplomatiques de plus d’une douzaine de pays, dont les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont condamné ce dimanche les « violences et destructions sélectives » exercées dans leur plus grande partie pour les talibans. en Afghanistan, qui sape les fondements d’un avenir « pacifique et prospère »

Les signataires condamnent « la poursuite des meurtres, des enlèvements et de la destruction d’infrastructures vitales, qui nuisent directement au peuple afghan », dans des actes de violence dirigés « contre des représentants de la société civile, de la justice, des médias, des religieux, de la médecine et du gouvernement civil ».

« Les talibans sont responsables de la plupart de ces violences ciblées, et leurs attaques sapent les institutions étatiques et contribuent à un environnement d’insécurité dans lequel les groupes terroristes et criminels peuvent opérer librement », dénoncent les signataires.

Ils demandent également au gouvernement afghan « d’enquêter sur ces attaques de manière plus active et transparente et de veiller à ce que ceux qui incitent et mènent des actes de violence contre la population soient identifiés et traduits en justice ».

Les signataires dénoncent également les attaques contre les infrastructures – «y compris la destruction de routes, de répéteurs de téléphones portables et de centrales électriques» – par les talibans. « Ces actions ne font rien de plus que nuire au peuple afghan qui, en grande partie à cause de décennies de conflit, souffre d’insécurité alimentaire et de défis économiques et de développement importants, encore exacerbés par la pandémie en cours », déplorent-ils.

« Les talibans », insistent-ils, « doivent comprendre que leurs actions violentes et destructrices scandalisent le monde et doivent cesser pour que la paix atteigne l’Afghanistan ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂