L’UE devient sérieuse : elle exigera de meilleures batteries, 5 ans de pièces de rechange, 3 ans de mises à jour Android, etc.

Apple et Samsung sont déjà allés de l’avant avec les manuels et les pièces de rechange disponibles pour tous ceux qui en ont besoin, mais de l’Union européenne, ils anticipent des réglementations environnementales encore plus exigeantes.

Il paraît que Union européenne vous ne serez pas satisfait du chargeur universel pour essayer de réduire la quantité de déchets électroniques généré par l’industrie mobile, et comme nous le lisons sur Reddit – en suivant la piste d’une actualité d’ArsTechnica -, les régulateurs de l’UE se préparent déjà une nouvelle initiative environnementale beaucoup plus large pour lutter contre l’obsolescence programmée et la quantité de déchets électroniques générés annuellement dans le Vieux continent.

En fait, c’est que certains géants du secteur avaient même anticipé dans les dernières réglementations divulguées par les organes de la Commission européenne, Apple et Samsung défendant le changement et mise à disposition des manuels d’utilisation, des composants et des pièces pour que tout professionnel, utilisateur expert ou bricoleur en électronique puisse réparer n’importe quel smartphone de son catalogue.

L’idée est prolonger la durée de vie de nos appareils mobiles de 3 ans en moyenne actuellement à environ 5 ans, ce qui serait sans doute beaucoup plus respectueux de notre planète, de plus en plus touchée par certains des coûts énergétiques énormes et le besoin croissant de différents matériaux extraits de la terre utilisé dans la production de tous ces produits, y compris les nouvelles voitures électriques.

El borrador de reglamento se titula « requisitos de diseño ecológico para teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y tabletas de pizarra » y habla abiertamente de que nuestros teléfonos y tabletas « a menudo son reemplazados prematuramente por los usuarios » que nunca llegan « a usarlos o reciclarlos lo suffisant ».

Le chargeur universel n’est qu’un début : l’UE souhaite également que les téléphones portables aient des batteries amovibles

La principale nouveauté est celle à laquelle Samsung et Apple avaient déjà anticipé, puisque l’Europe souhaite que les fabricants et vendeurs de smartphones mettent à disposition des utilisateurs tout le nécessaire pour que vos appareils puissent être réparés par des professionnels ou par eux-mêmes pendant au moins 5 ansoffrant pas moins de 15 types de pièces de rechange de base dans tout ce type depuis son lancement initial.

Entre ces parties les plus sensibles avec la batterie en tête seraient évidemment inclusen plus de l’écran avec son numériseur et sa vitre frontale, les caméras, les ports de connexion et de charge, les boutons physiques, les microphones ou les haut-parleurs, les charnières et les éléments mobiles dans les terminaux pliables, parmi de nombreux autres composants…

Le texte (annexe II) mentionne également la nécessité de fabriquer des smartphones avec piles et capots arrière de meilleure qualité et/ou remplaçablesy compris les batteries qui conservent plus de 83 % de leur capacité nominale après 500 cycles de charge complets et jusqu’à 80 % après 1 000 cycles complets.

A noter qu’Apple assure désormais 80% de la batterie de l’iPhone après 500 cycles, ce serait donc aussi à eux de s’améliorer à Cupertino.

Il y a encore plus, car le document indique que les instructions et les manuels doivent être disponibles pendant 7 ans depuis le dernier jour de commercialisation des appareils, toujours avec des systèmes relativement ouverts pour que tout technicien professionnel puisse s’inscrire sur les plateformes et accéder aux guides de réparation de n’importe quel appareil. De plus, ils devront être suffisamment long et suffisamment détaillé pour qu’un réparateur extérieur comprenne schémas et câblage de la carte.

Ils devront également maintenir les plates-formes logicielles nécessaires pour autoriser et licencier les pièces, ainsi que pour réinstaller le firmware des smartphones, tablettes et autres appareils.

La fiabilité des utilisateurs dans le support après-vente est également en cause, donc L’Europe veut que les constructeurs assurent les mises à jour pendant au moins 3 ans pour le système d’exploitation, et un minimum de 5 ans pour les correctifs de sécuritéoffrant ces packages de mise à jour dans les deux à quatre mois suivant la publication des correctifs.

Ces mises à jour obligatoires et les délais définis seront bien accueillis par tous, et causeront sûrement un coup direct à la ligne de flottaison de toute la gamme la plus basique, qui est rarement mise à jour au-delà de 12 mois au plus.

Évidemment les fabricants ne sont pas enthousiastes avec des changements aussi drastiques à faire en si peu de temps, avertissant déjà que « la surproduction, le stockage et la destruction potentiels d’un si grand nombre de pièces de rechange » ils donneraient entraîner le même ou plus de déchets électroniquesaugmentant encore les coûts de production et de vente de tous les appareils.

Les représentants de Xiaomi en Europe ont également averti que les mises à jour ne dépendent pas toujours uniquement de l’équipe de développement du constructeurmais de tiers, qui sont souvent à l’origine de l’impossibilité de mise à jour par manque de pilotes ou d’applications compatibles. De plus, le géant de Haidian prévient que les réparations doivent toujours être garanti par des réparateurs agréés et utilisant des pièces de rechange d’originetant d’ouverture ne leur fait pas trop plaisir s’ils les obligent finalement à maintenir les garanties précitées en ne contrôlant pas ce qu’ils peuvent faire au gadgets réparateurs malhabiles.

Ce qui est clair c’est que nous devons vraiment prendre soin de la planèteet cette industrie est l’une des plus coûteuses en termes d’empreinte carbone tant pour les déchets électroniques générés que pour le coûts de production élevés, y compris l’énergie et les matières premières nécessairesil ne nous semble donc pas mal que les lois soient durcies tant que c’est le client qui reste au centre avec votre expérience intacte.

Nous verrons comment tout cela se terminera… Il faudra garder un œil sur Bruxelles !

Pourquoi vous ne devriez jamais jeter votre téléphone à la poubelle

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂