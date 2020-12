L’UE demande à Amazon, Google et d’autres plateformes en ligne d’expliquer les classements de recherche

The Associated Press08 déc.2020 13:00:09 IST

Les sociétés Internet telles que Google et Amazon devraient être plus transparentes pour expliquer le fonctionnement des classements de recherche sur leurs plates-formes, a déclaré la Commission européenne dans des lignes directrices publiées lundi. Les lignes directrices de l’UE visent à aider les entreprises qui vendent en ligne en rendant la concurrence plus équitable pour les classements de recherche de produits essentiels. Les entreprises Internet devront partager avec les entreprises les informations dont elles ont besoin pour améliorer le profil en ligne de leurs produits et services vendus via les plateformes.

«Ces lignes directrices établissent la norme pour la transparence du classement algorithmique et augmenteront l’équité dans l’économie des plates-formes en ligne, ce qui stimule l’innovation et le bien-être de millions d’Européens», a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de l’UE en charge des affaires numériques.

Les sociétés Internet doivent décrire les principaux facteurs que les algorithmes utilisent pour leur classement, y compris l’effet du paiement sur les résultats de recherche, les directives disent.

Les mesures interviennent une semaine avant que l’UE ne publie une refonte radicale de la réglementation numérique visant à réduire le pouvoir des grandes entreprises Internet.

.

