L’UE amende Valve et 5 distributeurs pour les blocs régionaux

Pas seulement elle. L’amende EU Valve va également à Bandai Namco, Koch Media, Capcom, Focus Home et ZeniMax.

La Commission européenne a infligé une amende à Valve et à plusieurs distributeurs pour la pratique de pratiques anticoncurrentielles dans l’Union européenne. C’est-à-dire par l’utilisation de clés de jeu qui n’étaient valables que dans certains pays de l’Union et pas dans d’autres.

Au total, 7,8 millions d’euros devront être payés entre Valve elle-même et les distributeurs Bandai Namco, Koch Media, Capcom, Focus Accueil et Zenimax. Tous étaient ceux qu’ils ont demandé au propriétaire de Steam le système de verrouillage des touches regional. Selon le communiqué publié par la Commission elle-même, plus de 100 jeux lancés entre 2010 et 2015 ont été touchés et l’amende répond aux droits qui ont été violés à l’époque.

Cette pratique, selon les lois de l’Union européenne, n’est pas applicable sur le territoire car bien qu’elles profitent aux entreprises qui les ont exécutées, elles coupent les droits des utilisateurs. En outre, fdifférents marchés et différents prix privilégiés selon les pays concernés.

Pour cette raison, il a prononcé l’amende que les six entreprises devront prendre en charge. Concrètement, celui qui paiera le plus est Focus Home, avec une amende de 2 888 000 euros. Puis Valve suit, avec une amende de 1 664 000 euros. Koch Media devra faire face à près d’un million d’euros et Capcom et Bandai Namco voient le montant réduit à 396 000 et 340 000 euros respectivement.

Comme on peut le voir, en fin de compte, les entreprises sont des entreprises et, comme d’habitude, elles recherchent leurs bénéfices avant les autres. C’est ce qu’ont les positions privilégiées. Qu’ils ont toujours un perdant clair. Et bien que l’amende soit juste, il est également plus qu’évident que le montant total qu’ils doivent payer n’est rien de plus qu’une petite monnaie pour la plupart d’entre eux. Et nous savons ce que cela signifie.