Ludo King obtient de nouveaux modes Quick Ludo et six joueurs en ligne, permet également le chat vocal tout en jouant

11 janv.2021 13:31:17 IST

Gametion Technologies a ajouté deux nouveaux modes à Ludo King, l’un des jeux de bureau et mobiles les plus populaires. Il s’agit notamment de Quick Ludo et de cinq à six joueurs Ludo. Le jeu permet désormais aux joueurs de discuter avec leurs amis tout en jouant. Le Quick Ludo permettra aux joueurs de terminer le jeu en moins de temps par rapport au mode classique. Le jeu Classic Ludo, ou le jeu régulier, prend généralement environ 15 à 40 minutes pour se terminer. Le Quick Ludo peut être terminé en seulement cinq minutes.

Le mode cinq à six joueurs, qui n’était jusqu’à présent disponible que hors ligne, peut désormais être joué par six joueurs en ligne. Au lieu des quatre traditionnels, six joueurs peuvent désormais se réunir et jouer au jeu en même temps.

Ludo King, version numérique de l’ancien jeu de société Ludo, franchi un total de 500 millions de téléchargements monde en décembre 2020. Avec des chiffres de téléchargement écrasants, il est devenu «l’application de jeu indienne la plus populaire pour se lancer dans la grande ligue du jeu mobile».

Ludo King est joué dans 30 pays et le jeu est disponible en 14 langues. Au moment du verrouillage du COVID-19, près de 320 millions de personnes auraient téléchargé le jeu.

