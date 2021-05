Ludacris se souvient avoir auditionné pour 2 rôles Fast 2 Furious lors d’une tournée avec Eminem

Le rappeur devenu acteur Chris « Ludacris » Bridges a joué un rôle important dans la Rapide furieux saga depuis qu’il a rejoint la franchise en 2 rapide 2 Furieux, dans le rôle de Tej Parker. Il est difficile d’imaginer un autre acteur jouant le rôle du sage Tej. Mais dans une récente interview avec EW, Ludacris a révélé que le rôle avait été initialement offert à Ja Rule, et il a dû auditionner pour le rôle à la hâte lors d’une tournée avec Eminem après que Ja Rule ait abandonné le projet.

« J’étais en tournée avec Eminem et j’ai reçu l’appel, parce que je crois que Ja Rule était censé obtenir cette partie et qu’ils ne pouvaient pas parvenir à un accord ou quelque chose comme ça. À la dernière minute, ils ont dû se dépêcher et remplir ce rôle. Je me souviens juste avant de monter sur scène, j’étais dans ma loge et quelqu’un m’a dit: ‘Tu dois essayer pour cette partie. Ils n’ont qu’un jour, donc vous devez le mettre sur bande maintenant, et voici les côtés et vous devez le faire. Je suis comme 15, 20 minutes de monter sur scène … C’est cette situation critique de: ‘Vais-je avoir cette partie? Je ne sais pas. Je n’ai même pas trop de temps pour penser à être nerveux à l’idée de lire ces lignes. Je dois juste faire ça…. Et je l’ai fait, et le reste appartient à l’histoire. «